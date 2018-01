'Čuli smo krikove. No nije im bilo pomoći, bilo je prekasno...'

Pogledala sam ga, sklopila ruke i rekla: ‘Nemoj’. Međutim, on je skočio u more. Gledala sam kako se bori s tim valovima, a onda je samo počeo plutati, rekla je supruga preminulog Alde Brljafe, koji se prvog dana 2018. godine utopio u Rijeci.

Ožalošćena žena preminulog Alde rekla nam je u srijedu da je on bio u dobroj kondiciji.

- U teretanu je išao svaki dan i bio je u formi. Išao je na novogodišnje kupanje svaki dan. I ove godine me pitao: ‘Jaco, hoćeš li ići sa mnom?’. Odgovorila sam mu: ‘Naravno da ću ići’ - rekla je supruga preminulog. Kad su došli na Pećine, vidjeli su da more nije za kupanje.

- Kad smo stigli, bilo mi je jasno da nije za plivanje. Prvo su rekli da će odustati, a onda da će samo skinuti u kupaće gaće i poslikati - kaže supruga. Dodala je da ju je preminuli suprug tražio da ga fotografira prije kupanja.

- Trebali ste vidjeti taj njegov osmijeh i kako je bio sretan. Nije ni sanjao u kakvoj je opasnosti bio. Vjerujem da je bio svjestan opasnosti, ne bi to učinio to. Iako sam sklopila ruke i rekla mu da ne skače u valovito more, on je skočio - rekla je Aldina supruga. Gledala ga je kako se bori s valovima, a onda je u jednom trenutku počeo plutati.

- Kad sam vidjela da pluta, znala sam da je gotov - rekla je supruga te dodala da cijeli događaj oko novogodišnjeg kupanja nije bio dobro organiziran.

'Našeg sina jako je pogodila tragedija'

Bivša supruga preminulog Sulje Malikića rekla nam je u srijedu da ga je vidjela prije dva mjeseca.

- Rastavljeni smo 15 godina. Živio je u garsonijeri u centru Rijeke. Našeg sina jako je pogodila tragedija. On je sve preuzeo na sebe, no u ovim trenucima i njemu i kćeri je jako teško - rekla je bivša supruga preminulog Sulje. Od 15-ak kupača koji su došli na plivanje na Pećine, bili su Radovan Šmer (61) i Marino Petešić (49), koji su nam u srijedu rekli da im je žao što se sve tako odvilo.

- Čuo sam kako jedan od preminulih viče upomoć. Kad sam stigao do njega, bojao sam se da ne udari glavom o stijene iako tad nisam znao da se utopio. Iz podivljalog mora sam se izvukao primivši se za gumeno crijevo koje su mi bacili s rive - rekao je u srijedu Radovan.

- Skočili smo u more zbog adrenalina, a nakon nekoliko minuta smo shvatili da je to ludost - rekao je Marino koji je također došao na novogodišnje kupanje. Dodao je da su shvatili, kad su čuli da Suljo i Aldo viču upomoć, kakvu su glupost napravili. Pretpostavlja se da su Suljo i Aldo preminuli od utapanja.