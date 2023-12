Zagrepčanin napao Korejca: 'Vikao mi je 'F*ck you China', a onda sam dobio bocu u glavu'

Zagrepčaninu (54) sud je nepravomoćno izrekao novčanu kaznu od 1350 eura zbog kršenja Zakona o suzbijanju diskriminacije, javlja N1.

Naime, 26. lipnja osuđeni 54-godišnjak je na zagrebačkoj Sigečici presreo državljanina Južne Koreje koji je išao u frizerski salon, a zatim mu je, s namjerom da ga ponizi, povikao: "Fu*k you, Kinez, fu*k you, Azijatu, je*em ti mater."

- Gledao sam u mobitel kada sam čuo dvojicu muškaraca kako me vrijeđaju. Zatim sam ih pogledao, nakon čega mi je jedan od njih rekao "Fu*k you, China" i "Je*em ti mater". Još je povikao "Fu*k you, Azijatu". Obojica su me vrijeđala, a jedan me i fizički napao te je zbog toga kazneno prijavljen. Zamolio sam svog kolegu da nazove policiju - opisao je Južnokorejac.

Policija je uhitila počinitelja nakon što je incident prijavljen, a u napadu je državljanin Južne Koreje udaren pivskom bocom i šakom u glavu. Počinitelji su ga nekoliko puta udarili nogama.

- I danas se zbog toga osjećam vrlo neugodno. Strah me kao osobu iz Azije u Zagrebu jer se bojim da će me netko napasti. Vrlo teško noću zaspim. Bojim se hodati ulicom. Ponekad mi ponestaje daha i teško odrađujem dnevne zadatke - kazao je Južnokorejac ističući da je incident ostavio trag na njegov cijeli život.

Osuđeni muškarac je od početka negirao krivnju govoreći da nije vikao na prolaznika. Sud je utvrdio kako je 54-godišnjak prekršio članak Zakona o suzbijanju diskriminacije kojim se propisuje kazna za onoga tko ponizi i uvrijedi drugu osobu zbog razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu ili izražavanju i spolnoj orijentaciji.