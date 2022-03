Curica koja je u bunkeru pjevala pjesmu iz crtića 'Frozen', ganula je tisuće na stadionu u Poljskoj

Amelija Anisovič (7) koja je ganula svijet nakon što je u skloništu zapjevala 'Let it go' u nedjelju je na stadionu u Poljskoj otpjevala ukrajinsku himnu. Podsjetimo, na Twitteru je početkom ožujka objavljena snimka na kojoj Amelija u kijevskom bunkeru pjeva "Let it go", pjesmu iz omiljenog dječjeg serijala Frozen.

Svojom je izvedbom dirnula mnoge. Kasnije je objavljeno da je Amelija nakon što je šest dana provela u skloništu, krenula prema Poljskoj. Putovala je s bratom Mišom (15), a do Poljske im je trebalo dva dana. Djeca su utočište našla kod bake dok su majka Lilia i otac Roman ostali u Kijevu.

- Oduvijek sam znala da je Amelia jako talentirana i slatki anđeo, a sada to zna cijeli svijet. Ali tragedija je što je ona samo zvijezda zbog toliko smrti i razaranja. Bila sam tako tužna kad sam morala pustiti djecu, ali druge nije bilo. Najvažnija mi je njihova sigurnost - poručila je tada majka Lilia.

U nedjelju je Amelija nastupila na stadionu pred tisućama ljudi. Bila je obučena u tradicionalnu ukrajinsku haljinu te je otpjevala ukrajinsku himnu. U nedjelju je u Poljskoj naime održan koncert na kojem se prikupljala pomoć za Ukrajinu.

