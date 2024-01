Curice su prebile vozačicu ZET-a. Majka je 5 djece i vrlo skromna. 'Cipelare me, nabiju kao vreću'

Svi su ostali u šoku kad su čuli tko je sad napadnut. Naša kolegica je jedna skromna majka petero djece, mirna, tiha i povučena žena. Rekao sam joj da se odmori, da je ovo stres, ali ona je odlučila raditi. To samo govori koliko je radišna i skromna, rekao je Darko Begić, predstavnik Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska-Zagreb.

Vozačicu autobusa zagrebačkog javnog prijevoznika ZET-a tijekom prošlog vikenda na području zagrebačkog Podsuseda napale su djevojke od 15 godina. Navodno su je srušile na pod i cipelarile. Ona im tad nije htjela pružiti otpor i uzvratiti jer je riječ o maloljetnicama. Tek kad su je pošteno iscipelarile, došli su policija i Hitna pomoć.

- Mi smo prvi na udaru jer smo u kontaktu s građanima. Ne napada se samo vozače, nego i kontrolore karata. A to je dosta često. Možemo reći da su vrijeđanje i pljuvanje sad već zaista na dnevnoj bazi. Fizički napadi se, nažalost, događaju barem jednom mjesečno. Moram naglasiti da puno napada prođe ispod radara - rekao je Begić.

Dodao je da je vozačica odbila bolovanje i odštetu od osiguranja te je samo htjela da se njezin glas čuje.

- Djelatnici se nikako ne mogu obraniti. Samoobrana dolazi u obzir samo ako ste napadnuti u tom jednom kvadratu u vozilu. Ako se napad dogodi izvan tog mjesta, ne priznaje se kao radno mjesto - rekao je Begić.

Dodao je da su se reprezentativni sindikati izborili za članak 315. Kaznenog zakona, ali i da se on ne provodi u praksi. Taj članak kaže da će policija po službenoj dužnosti kazneno prijaviti onoga tko napadne djelatnike službe javnog interesa ako su napadnuti tijekom obavljaju svog posla od javnog interesa.

- Mi se ne možemo braniti jer policija na kraju prijavi i nas i napadača. Jednostavno je to sad strah i za naš posao - rekao je Begić. Ovo je, kako je rekao, samo jedan u nizu napada koje su djelatnici ZET-a pretrpjeli. Bilo je i slučajeva gdje su vozača pratili do kuće te ga na putu istukli. Ovaj napad je drugo premlaćivanje u manje od mjesec dana.

- Sve ovo je jedna velika sramota i tuga. Ne znam je li to utjecaj društvenih mreža, ali definitivno je sad više napada nego što je prije bilo. Zamislite da vama netko dođe i da vas počne vrijeđati na poslu. Pa to se ne smije događati - zaključio je Begić.

Oglasila se vozačica

Vozačica busa Nada opisala je događaj za HRT.

- Nahrupe na mene jer sam otvorila vozački prostor da kažem putnicima da bus ne ide dalje. Nahrupe na mene, ruše me, cipelare. Ja sam mislila da idu u moj vozački prostor sjesti, strah me bilo što je njihova namjera. Tu je bilo naguravanja, cipelarenja, rukama, nogama, ja sam ostala paf jer su to maloljetnice od kojih ne očekujete da će vas netko naguravati i nabijati kao vreću - ispričala je.

Zagrebačku policiju pitali smo što su utvrdili vezano uz ovaj događaj, jesu li protiv nekoga podnijeli prijave i za što, a njihov odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Iz ZET-a su potvrdili napad maloljetnih osoba na vozačicu autobusa linije 176 Zagreb (Črnomerec) - Gornja Bistra u nedjelju 14. siječnja oko 19 sati na autobusnom stajalištu "Sljemenska" u Gornjoj Bistri. Dodaju da su djelatnici policije obavili očevid na mjestu događaja.

- Uprava ZET-a najoštrije osuđuje napad na djelatnicu ZET-a, i poziva nadležne institucije da poduzmu sve da se ovakvi napadi najstrože sankcioniraju te da djeluju na način da se spriječe eventualni budući napadi - rekao je Marko Bogdanović, predsjednik Uprave ZET-a.

- Nažalost, naši su radnici vrlo često žrtve verbalnog ili fizičkog nasilja, te ZET ima nultu stopu toleranciju prema bilo kakvom obliku nasilja - kazao je.

Nakon napada na prometne radnike početkom prošlog mjeseca, dodaju, predstavnici sindikata, Uprave ZET-a i gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević pružili su podršku radnicima ZET-a, te dogovorili korake ka postizanju sigurnijih uvjeta za rad prometnog i kontrolorskog osoblja, poput postavljanja video nadzora na sve terminale te pružanja pravne i psihološke pomoći radnicima. Zatražili su i da se napadi na radnike ZET-a i druge zaposlenike gradskih komunalnih poduzeća koji pružaju javnu uslugu, dok obavljaju svoju službenu dužnost, tretiraju kao kazneno djelo napada na službenu osobu.