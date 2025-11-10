Curicu u Zagrebu napali psi na putu do škole: 'Vrištala je! Svaki dan je to tako. Gdje su vlasnici?'

U ponedjeljak oko 11 sati u ulici Kralji u Svetoj Klari dva psa napala su 11-godišnju djevojčicu koja je išla u školu.

- Moja kći je išla prema školi kad su ju počeli naganjati psi. Ona je stajala iza stupa i odmah me nazvala. Vrištala je iz petnih žila: 'Mama, mama. Upomoć, psi me napadaju'. Čula sam kako psi laju oko nje. Odmah sam sjela u auto i krenula po nju - kazala je majka prestravljene djevojčice.

Psi su skakali i lajali na uplašenu djevojčicu, a onda je naišao slučajni prolaznik koji je pse otjerao štapom.

- Kasnije su me zvali i susjedi da su čuli strašne vriskove. Čuli su moju kćer kako doziva upomoć, jedan gospodin je iz susjedne zgrade odmah krenuo trčati prema njoj. Gospodinu koji je spasio moje dijete sam neizmjerno zahvalna na pomoći - rekla je majka.

Foto: Facebook

'Hvala gospodinu koji ju je spasio'

Dvije minute nakon poziva majka je bila na mjestu napada. Na sreću, djevojčice je prošla bez ozljeda.

- Samo se jako, jako uplašila - potvrdila je.

Odmah je sve prijavila nadležnima i čeka dolazak ekipe iz azila Dumovec.

- Psi su divlji do bola, laju i skaču čak i na auto koji stoji sa strane! Ovdje svakodnevno prolaze djeca kad idu u školu. Zar moramo čekati da nekog ugrizu? - poručila je ogorčena majka.

Kako navodi, sa istim psima stanovnici novozagrebačkog naselja već duže vremena vode borbu. Naime, većinom su psi nezainteresirani, ali u nekoliko navrata su bili i izrazito agresivni.

- To traje nekoliko mjeseci, možda već i godinu dana. Skakali su na prolaznike, bicikliste i aute - dodaje majka koja se na mjestu napada zadržala do dolaska djelatnika iz Dumovca.

- Sjedila sam u autu i čekala da dođu po pse. U tih sat vremena psi su napali jednog gospodina na biciklu koji ih je tjerao nekakvim štapom. Napali su i dva razigrana dječaka, a ja sam ih iz auta tjerala kišobranom - dodaje.

Apelirala je i na vlasnike pasa:

- Ako imate pse, vodite brigu o njima! Ne puštajte ih same da lutaju ulicama i plaše djecu!

Djelatnici Dumovca odmah po dojavi su izišli na teren, potvrdio nam je ravnatelj zagrebačkog azila Ivan Cizelj.

Stanovnici Svete Klare više su se puta žalili na neodgovorne vlasnike koji ili puštaju svoje pse ili im svako malo bježe iz dvorišta. U Facebook stranici Sveta Klara često budu objave 'čiji je ovo pas'. Ogorčeni mještani pitaju se treba li se dogoditi da pas ugrize neko dijete kako bi netko konačno reagirao i kaznio neodgovorne vlasnike.