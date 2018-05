Čuvala kćer tjedan dana nakon smrti: 'Izgledala kao da spava'

Stephanie Nimmo (49) je nabavila poseban madrac na kojem je njezina mrtva kći Daisy (12) ležala čak tjedan dana. Bila je odjevena u haljinicu, a na glavi je imala cvijeće. U sobi je tiho svirala njezina omiljena glazba.

- U tih tjedan dana sam stvorila dragocjene uspomene. Za mene i moju djecu je to bio vrlo važan dio procesa tugovanja - kaže Stephanie Nimmo koja ima još troje djece.

- Izgledala je kao da spava. Osjećali smo se kao i da je dalje sa nama - kaže Stephanie.

Daisy je imala sindrom Costello koji pogađa manje od 300 djece u svijetu. Riječ je o mutaciji gena koja izaziva tumore u tijelu te probleme sa srcem i kostima. Nakon što je umrla obitelji su dozvolili tijelo odvesti u njihov dom u Londonu. Tamo je na hlađenom madracu mrtva djevojčica ležala jednu noć, a ostatak je bila u hospiciju gdje je njezina obitelj bila uz nju.

- Neki će reći da je to ludo, no za mene je to bila najnormalnija stvar na svijetu - kaže Stephanie.

Njezin suprug Andy je umro u prosincu 2016. godine, godinu dana prije Daisy. Imao je rak. Stephanie je danas samohrana majka troje djece koji su stari 21, 19 i 15 godina.

- Theo (21) i Jules (15) su zaključili da im je noć u kojoj je Daisy ležala kod kuće bila dovoljna, dok smo ja i Xanthe (19) provele tjedan dana s njom u hospiciju. Xanthe je svojoj sestri uredila nokte i našminkala ju je. Odijevala ju je u haljinice njezine omiljene Disney junakinje, stavljala oko nje njezine omiljene igračke. Xanthe mi je rekla da joj to znači jako puno. Daisy je u zadnjim mjesecima života osjećala jake bolove i bila je napeta, no kada je umrla našla je svoj mir - kaže Stephanie, piše Mirror.