Obavijesti

News

Komentari 1
‘Nisam znao ništa’

Čuvao premijera, a sad ga sumnjiče za šverc kokaina: Drogu vozio pod rotirkama...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Čuvao premijera, a sad ga sumnjiče za šverc kokaina: Drogu vozio pod rotirkama...
Banja Luka: Milorad Dodik sudjelovao na znanstvenom skupu "Daytonski mirovni sporazum - 30 godina mira i stabilnosti" | Foto: Dejan Rakita/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šef osiguranja bivšeg premijera Republike Srpske osumnjičen je za krijumčarenje kokaina, a situacija izaziva sumnje u političke motive objave informacije usred predizborne kampanje.

Šef osiguranja bivšeg predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića osumnjičen je za šverc kokainom, a nekadašnji premijer u srijedu je zanijekao da je o tome bilo što znao te je ustvrdio kako je objava te informacije u ovom trenutku dio predizborne kampanje. Kako je objavio banjolučki portal Capital.ba dugogodišnja istraga otkrila je kako je pripadnik MUP-a RS Milan Vulinović koji je bio na čelu tima zaduženog za osiguranje bivšeg entitetskog premijera Viškovića bio dio kriminalne skupine koja je krijumčarila drogu iz Srbije u BiH, a pritom se štitio svojom pozicijom u policiji.

Vulinović je osumnjičen da je od 2019. službenim policijskim vozilima uz uporabu rotacija prevozio kokain iz Srbije u BiH.

Članovi iste kriminalne skupine bila su još dvojica pripadnika entitetskog MUP-a Željko Đukanović i Srđan Raković, a predvodio ju je, kako prenose mediji, Daniel Popović iz Doboja.

NA TREŠNJEVCI VIDEO Uhitili ga u Zagrebu: Maloljetniku prodavao drogu, evo što su mu sve zaplijenili
VIDEO Uhitili ga u Zagrebu: Maloljetniku prodavao drogu, evo što su mu sve zaplijenili

Odala ih je komunikacija posredstvom kriptirane aplikacije "Sky" koja je probijena zahvaljujući međunarodnoj policijskoj suradnji, a rezultirala je uhićenjima stotina kriminalaca diljem svijeta.

Nakon što su mediji objavili kako je Vulinović osumnjičen za šverc kokaina oglasio se Višović koji je ostavku na mjesto premijera RS-a podnio u kolovozu 2025., a njegov stranački šef Milorad Dodik nakon toga je na tu dužnost postavio Savu Minića.

Minić je sada kandidat za predsjednika RS-a na listopadskim izborima, a Višković je dobio dobro plaćeni posao direktora tvrtke "Autoputevi RS".

U pisanom reagiranju naveo je kako je Vulinović prestao biti šefom njegova osiguranja čim se doznalo da je pod istragom te da o njegovim sumnjivim poslovima prije toga nije ništa znao.

Nije pojasnio kada je Vulinović točno smijenjen niti kako se moglo dogoditi da i nakon toga nastavi raditi u MUP-u gdje je bio raspoređen na poslove inspektora zaduženog za obuku policijskih kadeta.

Vrijednost 33 milijuna eura Tone droge skrivene u bačvama: Velika akcija policije kod Sarajeva, čovjek uhićen...
Tone droge skrivene u bačvama: Velika akcija policije kod Sarajeva, čovjek uhićen...

Viškovićeva poruka je kako je uvijek bilo onih koji zlorabe sustav no najvažnijim smatra to što je policija radila svoj posao i otkrila Vulinovićeve sumnjive aktivnosti.

"Time se šalje jasna poruka da nema nedodirljivih i da nikome neće biti dopuštena zloporaba položaja i ugled jedne od najvažnijih institucija Republike Srpske", izjavio je Višković.

Pozvao je pravosudna tijela da cijeli slučaj temeljito istraže, a medije da objavljuju samo provjerene informacije "s obzirom na završnicu izborne kampanje" čime je očito aludirao na pretpostavku kako je afera sada dospjela u medije ne bi li se diskreditiralo Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ukrajina uništila čak 350.000 dronova od početka godine
RAT U UKRAJINI

Ukrajina uništila čak 350.000 dronova od početka godine

Uz to su jedinice bespilotnih sustava, mobilne vatrene skupine i vojno zrakoplovstvo oborile 31.000 dronova tipa Šahed
VIDEO Pogledajte Kijev nakon ruskog napada dronovima
RAT U UKRAJINI

VIDEO Pogledajte Kijev nakon ruskog napada dronovima

Skladišta i benzinske crpke u najmanje dva kijevska okruga oštećena su dronovima. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je da su ostaci drona pali u Solomijanskom okrugu glavnoga grada u području između stambenih zgrada, a izbio je i požar na području transportnog poduzeća. Rusija provodi strategiju ciljanog uništavanja ukrajinske energetske infrastrukture kako bi iskoristila nadolazeće zimske uvjete kao oružje. Zbog zastoja na bojištu i nemogućnosti značajnijeg vojnog napredovanja, ruska vojska se prebacila na dugotrajni rat iscrpljivanja s primarnim ciljem civilnog slamanja Ukrajine.
DOZNAJEMO Rusija optužila Hrvata da je kao strani plaćenik ratovao protiv njih u Ukrajini
TRAŽE ZATVOR ZA NJEGA

DOZNAJEMO Rusija optužila Hrvata da je kao strani plaćenik ratovao protiv njih u Ukrajini

Prema optužnici, Rusi tvrde da je Hrvat u ožujku 2022. godine preko mađarsko-ukrajinske granice stigao na teritorij Ukrajine, gdje se pridružio redovima Međunarodne legije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026