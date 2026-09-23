Čuvao premijera, a sad ga sumnjiče za šverc kokaina: Drogu vozio pod rotirkama...

Šef osiguranja bivšeg predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića osumnjičen je za šverc kokainom, a nekadašnji premijer u srijedu je zanijekao da je o tome bilo što znao te je ustvrdio kako je objava te informacije u ovom trenutku dio predizborne kampanje. Kako je objavio banjolučki portal Capital.ba dugogodišnja istraga otkrila je kako je pripadnik MUP-a RS Milan Vulinović koji je bio na čelu tima zaduženog za osiguranje bivšeg entitetskog premijera Viškovića bio dio kriminalne skupine koja je krijumčarila drogu iz Srbije u BiH, a pritom se štitio svojom pozicijom u policiji.

Vulinović je osumnjičen da je od 2019. službenim policijskim vozilima uz uporabu rotacija prevozio kokain iz Srbije u BiH.

Članovi iste kriminalne skupine bila su još dvojica pripadnika entitetskog MUP-a Željko Đukanović i Srđan Raković, a predvodio ju je, kako prenose mediji, Daniel Popović iz Doboja.

Odala ih je komunikacija posredstvom kriptirane aplikacije "Sky" koja je probijena zahvaljujući međunarodnoj policijskoj suradnji, a rezultirala je uhićenjima stotina kriminalaca diljem svijeta.

Nakon što su mediji objavili kako je Vulinović osumnjičen za šverc kokaina oglasio se Višović koji je ostavku na mjesto premijera RS-a podnio u kolovozu 2025., a njegov stranački šef Milorad Dodik nakon toga je na tu dužnost postavio Savu Minića.

Minić je sada kandidat za predsjednika RS-a na listopadskim izborima, a Višković je dobio dobro plaćeni posao direktora tvrtke "Autoputevi RS".

U pisanom reagiranju naveo je kako je Vulinović prestao biti šefom njegova osiguranja čim se doznalo da je pod istragom te da o njegovim sumnjivim poslovima prije toga nije ništa znao.

Nije pojasnio kada je Vulinović točno smijenjen niti kako se moglo dogoditi da i nakon toga nastavi raditi u MUP-u gdje je bio raspoređen na poslove inspektora zaduženog za obuku policijskih kadeta.

Viškovićeva poruka je kako je uvijek bilo onih koji zlorabe sustav no najvažnijim smatra to što je policija radila svoj posao i otkrila Vulinovićeve sumnjive aktivnosti.

"Time se šalje jasna poruka da nema nedodirljivih i da nikome neće biti dopuštena zloporaba položaja i ugled jedne od najvažnijih institucija Republike Srpske", izjavio je Višković.

Pozvao je pravosudna tijela da cijeli slučaj temeljito istraže, a medije da objavljuju samo provjerene informacije "s obzirom na završnicu izborne kampanje" čime je očito aludirao na pretpostavku kako je afera sada dospjela u medije ne bi li se diskreditiralo Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).