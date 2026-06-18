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Čuvar tradicije Imotske krajine: 'Nekoć je bilo 16 kovača u selu. Danas sam ostao samo ja...'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 3 min
Čuvar tradicije Imotske krajine: 'Nekoć je bilo 16 kovača u selu. Danas sam ostao samo ja...'
storyeditor/2026-06-15/PXL_300526_152765825.jpg | Foto: Ivo ČagalJ/PIXSELL

Nediljko Nogalo (65) iz zaseoka Nogalo u Imotskoj krajini i danas je zaposlen, kupaca ima... ‘Kupuju se motike, mašklini, kosiri, kose, čekići’, kaže nam

U neka davna i danas pomalo zaboravljena vremena, kojih se mnogi sa sjetom u glasu sjećaju, samo u Slivnu, u Imotskoj krajini, u zaseoku Nogalo, bilo je 16 kovačnica. Danas je knjiga spala samo na jedno slovo i jednu kovačnicu u Nogala, gdje se viganj ne gasi 300 i više godina. Neslužbeno, još i prije, a službeno još davne 1718., u doba turske vlasti, kovali su slivanjski kovači sablje i mačete na vignju i vatri koju su upalili njihovi preci, s ponosom nam priča povijest duge tradicije svoje obitelji posljednji kovač Nediljko Nogalo.

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