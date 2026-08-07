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POREČ

Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga

Piše Filip Sulimanec,
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Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga
Foto: Tanja Kocijančić/Istra Terra Magica
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Oni su nastavili sa svojim jelom, nazdravljanjem, dizanjem čaša i boca. Čak su nam smetali dok smo u panici kupili crijeva kako bismo pokušali ugasiti požar, rekao je vlasnik

Nijemci su zapalili apartman u Poreču, utvrdila je policija. U vatri je uništen gotovo cijeli apartman, a vlasnik procjenjuje štetu na čak 400 tisuća eura. Kaže da mu je sezona završena, a upitna je i sljedeća.

 - Minimalno sljedeće dvije godine sam materijalno uništen - rekao je za RTL Danas vlasnik Markica Kikić.

Po povratku s plaže dočekao ga je prizor apartmana u plamenu, no tvrdi da ga je još više šokiralo ponašanje gostiju koji su, prema policiji, izazvali požar.

 - Oni su nastavili sa svojim jelom, nazdravljanjem, dizanjem čaša i boca. Čak su nam smetali dok smo u panici kupili crijeva kako bismo pokušali ugasiti požar - ispričao je.

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Policijski očevid utvrdio je da je požar izbio u kuhinji, gdje je 44-godišnja njemačka državljanka pripremala hranu. Vlasnik se nadao da će mu pomoći i platforma preko koje je smještaj rezerviran, no kaže da je doživio novo razočaranje.

"Nakon sat vremena od platforme dobivam e-mail u kojem me obavještavaju da su goste premjestili u drugi smještaj, čak i u najluksuzniji hotel, a da ja moram platiti njihov smještaj", tvrdi.

 - Pregledavamo detalje ovog slučaja i konkretnu rezervaciju gosta na koju se odnosi te možemo potvrditi da smo gosta stavili na listu blokiranih korisnika dok se provjera ne dovrši - poručili su iz Bookinga.

Štetu nastalu u požaru vlasnik procjenjuje na oko 400 tisuća eura, a zbog uništenog apartmana više nema plan za nastavak ovogodišnje turističke sezone. Upitno je, kaže, hoće li uspjeti otvoriti vrata gostima i iduće godine.

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Komentari 88
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