Čuvar tvrdi da nije problem što je vijak pogrešno montiran!

SIGURNOSNA OGRADA Ona se napinje kad puše jako jugo i onda je vijke s vremenom potrebno zategnuti, uvjeravali su nas. No ispostavilo se da je vijak ipak bio pogrešno montiran

<p>Snimka odvrtanja vijka s ograde biokovskog Skywalka munjevito se proširila društvenim mrežama i izazvala podijeljene reakcije.</p><p>Dok jedni uvjeravaju da je to sve normalno, drugi strahuju da je ovo dokaz nestabilnosti nebeske šetnice, a treći objašnjavaju kako takav vijak nema što raditi na konstrukciji izloženoj i suncu, i kiši, i snijegu, i visokim temperaturama. Da vidimo kakva je trenutno situacija, zaputili smo se na Biokovo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ondje smo susreli Slavu Jakšu, ravnatelja Parka prirode. Vidio je, kaže, snimku. Smatra da nema mjesta panici:</p><p>- Riječ je o vijku na rukohvatu, nije na nosivoj konstrukciji. Sa svim vijcima je, kao što vidite, sve u redu - poručuje Jakša, koji nas je pozvao da pokušamo odvrnuti pokoji vijak. Samo s rukom nismo uspjeli, a alat i ostale oštre predmete zabranjeno je unositi na šetnicu. Iako bi ih se vjerojatno dalo prošvercati u torbici.</p><p>Dok smo mi ondje bili, nije bilo nikakve gužve. Tek četiri-pet posjetitelja prolazilo je staklenom konstrukcijom, a činilo se da su stranci, pa nisu vidjeli popularnu snimku. Budući da je bila i gusta magla, nisu vidjeli ni pogled sa Skywalka.</p><p>Glavni čuvar parka Stipe Srzić također smatra da je s odvrnutim vijcima sve OK:</p><p>- Evo, sad se ograda napinje kako puše jako jugo. Ograda vibrira i onda se ti vijci s vremenom opuste i potrebno ih je zategnuti - objašnjava Srzić. Na to smo mi konstatirali kako nije baš prošlo previše vremena otkad je Skywalk otvoren. Bilo je to 2. srpnja ove godine, dakle prije nepuna tri mjeseca.</p><p>- Prošla je cijela sezona! Ali da vam ja odvidam sad ovdje pet tih šarafa, ništa se ne bi desilo - uvjeravao je čuvar parka.</p><p>To su, prema mišljenju upravitelja, manje važni vijci. Na pitanje jesu li se mogli postaviti vijci koji se ne mogu tako lako odvrnuti ravnatelj Jakša odgovara da je sve rađeno po projektu. Struka valjda zna najbolje.</p><p>- Ne bi bilo napravljeno tako da tako ne mora biti. Problema nikakvih nema i ne treba ih ni stvarati - podvukao je Jakša. Svejedno, kontaktirali su izvođača i čekaju odgovor. Tako su napisali i u službenom priopćenju medijima. Čekaju. Htjeli smo provjeriti hoćemo li i mi toliko dugo čekati.</p><p>Glavni izvođač jest tvrtka Reliance, a voditelj gradilišta bio je Tomislav Albini, direktor. Nazvali smo ga. Brzo se javio, ali nije htio ništa komentirati. Kontaktirali smo i projektanta konstrukcije, Andreja Babića iz tvrtke Jadranovo.</p><p>- Mogu komentirati na razne načine. Najprije, kako su radovi izvedeni. To je vidikovac i nije ni zamišljeno da netko po njemu šeta i skida šarafe. Sad se to radi rukom, a sutra bi nekome moglo pasti na pamet da dođe s alatom - rekao nam je Babić.</p><p>Nadzor nad građevinskim radovima obavljao je Stipe Kristić u ime tvrtke Institut IGH. Oni kažu sljedeće:</p><p>- Svi vijci na Skywalku su prekontrolirani i svi su bili pritegnuti na propisani način osim prikazanog vijka. Radi se o jednom jedinom vijku na rukohvatu o kojem pridržanje samog rukohvata ne ovisi, a naročito ne ovisi nosiva konstrukcija. Uz to, ispod samog rukohvata nalazi se i sigurnosna ograda, tako da sigurnost u niti jednom trenutku nije bila sporna. Prikazani vijak nije dio nosive konstrukcije - poručuju iz IGH. Dodaju da je potvrdu kako je sve OK s projektom izdao nadležni Ured za poslove graditeljstva pri tehničkom pregledu konstrukcije.</p>