Komentari 0
Čuvari tradicije iz srca Slavonije: 'Čuvamo maramu staru 150 godina. Ormari su nam muzeji'

Piše Franjo Lepan,
Monika i Ivica posjeduju neprocjenjivu zbirku narodnog blaga, koje u njihovim obiteljima brižno sakupljaju i čuvaju više od 150 godina, o čemu svjedoče i stare obiteljske fotografije

Tako mladi, a žive tradiciju, uistinu u svakom smislu, što je za svaku pohvalu. Tako Požežani opisuju mladi bračni par Šimunović, Moniku i Ivicu, iz Štitnjaka kraj Požege. Zahvaljujući njima, naraštaji koji dolaze moći će uživati u ljepotama iz prošlosti. Dok se moderni svijet okreće digitalnoj budućnosti, ovaj mladi bračni par s puno ljubavi čuva i pokazuje nešto što nije zlato niti srebro, ali isto toliko vrijedno. To je bogatstvo u narodnim nošnjama, šarenicama i ponjavama koje kroz pet generacija priča priču o slavonskom ponosu i tradiciji, prenosi Požega.eu.

