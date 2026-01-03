Čuvari tradicije iz srca Slavonije: 'Čuvamo maramu staru 150 godina. Ormari su nam muzeji'

Tako mladi, a žive tradiciju, uistinu u svakom smislu, što je za svaku pohvalu. Tako Požežani opisuju mladi bračni par Šimunović, Moniku i Ivicu, iz Štitnjaka kraj Požege. Zahvaljujući njima, naraštaji koji dolaze moći će uživati u ljepotama iz prošlosti. Dok se moderni svijet okreće digitalnoj budućnosti, ovaj mladi bračni par s puno ljubavi čuva i pokazuje nešto što nije zlato niti srebro, ali isto toliko vrijedno. To je bogatstvo u narodnim nošnjama, šarenicama i ponjavama koje kroz pet generacija priča priču o slavonskom ponosu i tradiciji, prenosi Požega.eu.

