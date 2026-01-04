Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija

Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka mladića krvave glave kako sjedi na tramvajskoj stanici ispred poznatog kafića na Savskoj cesti u Zagrebu. Na snimci se vidi i zaštitar koji ga je navodno pretukao. Od čitatelja doznajemo kako je mladić pobjegao, no ne zna što je s njim poslije bilo.

Pretučeni mladić zaštitaru govori "dobro je, buraz", ali on ga nastavlja udarati, zbog čega je mladić na kraju krenuo bježati.

- Na dočeku 2026. godine zaštitar je brutalno pretukao mladića pa ga izbacio na cestu. Mladić je sjeo na stanicu i prišla su mu dva dečka, jedan je sve snimao, a drugi ga pitao što je bilo. Vidi se na snimci da nije u stanju razgovarat i da je sav krvav. Onda je kao što se vidi na videu, zaštitar opet došao i opet ga mlatio - ispričao nam je čitatelj. Dodaje kako je mladić pobjegao pa ne zna što se poslije događalo.

Kontaktirala nas je i sestra pretučenog dečka, ispričala nam je da su sve prijavili policiji.

- Zaštitar je napao mog brata (20) i njegovo društvo, što je rezultiralo ozbiljnim ozljedama zbog kojih je brat završio na hitnoj medicinskoj obradi. Slučaj je prijavljen policiji, ali želimo upozoriti javnost na sigurnost u određenim izlascima, jer ovakvi incidenti ne bi smjeli biti dio noćnog života - rekla je.

Od zagrebačke policije doznajemo kako su upoznati s događajem i kako utvrđuju sve okolnosti.

- Dojavu o događaju zaprimili smo u novogodišnjoj noći, oko 1.30. Na mjestu događaja zatekli smo ozlijeđenog muškarca, dok se napadač udaljio u nepoznatom smjeru. U tijeku je kriminalističko istraživanje - rekli su nam iz policije.