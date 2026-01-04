Obavijesti

News

Komentari 0
PRIPREMITE SE

Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske
4
Foto: DHMZ/pixsell

U ponedjeljak je oblačno, na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i snijeg te novi snježni pokrivač, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj...

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH izdalo je upozorenje za vrijeme u Hrvatskoj. 

"Prognostičari DHMZ-a izdali su za 5. siječnja narančasto upozorenje na mjestimice jaku, na senjskom području vrlo jaku i olujnu buru te na obilnu oborinu, uz moguće urbane i bujične poplave u dubrovačkoj regiji. Podsjećamo, danas, 4. siječnja na snazi je također narančasto upozorenje na jaku, ponegdje vrlo jaku, na senjskom području moguću olujnu buru te na obilnu kišu u kninskoj regiji."

PADAT ĆE DANIMA FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja
FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja

Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Inače, svaka je zemlja na karti kodirana bojom koje predstavljaju četiri razine upozorenja: crvena naznačuje najveću opasnost od opasnih vremenskih prilika, slijede narančasta i žuta, a zelena znači da se opasno vrijeme ne očekuje.

U ponedjeljak je oblačno, na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i snijeg te novi snježni pokrivač, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj. U Dalmaciji lokalno obilni pljuskovi, ponegdje uz grmljavinu, dok se kiša u planinskim područjima Dalmacije i Like te na krajnjem istoku zemlje može smrzavati na tlu i predmetima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu južni i jugozapadni vjetar, uz obalu ponegdje jugo. Temperatura zraka od -5 do 0, na sjevernom Jadranu od 2 do 7 °C. Na obali i otocima u Dalmaciji uglavnom od 10 do 15 °C, u unutrašnjosti hladnije.

Foto: DHMZ
Foto: DHMZ

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..
IMA SE, MOŽE SE

Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..

U troškovima je sudjelovalo 130 od 150 zastupnika. Njih 20 u 2025. godini nije imalo nikakvih dodatnih troškova, a mahom se radi o zastupnicima koji žive u Zagrebu ili njegovoj bližoj okolici.
FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja
PADAT ĆE DANIMA

FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja

Na kopnu u većini krajeva pada susnježica i snijeg koji stvara novi snježni pokrivač. Najviše snijega očekuje se u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj,
Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'
DETALJI TAJNE OPERACIJE

Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'

Američki specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami. Napad SAD-a način je okončanja režima, kažu Hrvati iz Venezuele

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026