Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH izdalo je upozorenje za vrijeme u Hrvatskoj.

"Prognostičari DHMZ-a izdali su za 5. siječnja narančasto upozorenje na mjestimice jaku, na senjskom području vrlo jaku i olujnu buru te na obilnu oborinu, uz moguće urbane i bujične poplave u dubrovačkoj regiji. Podsjećamo, danas, 4. siječnja na snazi je također narančasto upozorenje na jaku, ponegdje vrlo jaku, na senjskom području moguću olujnu buru te na obilnu kišu u kninskoj regiji."

Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Inače, svaka je zemlja na karti kodirana bojom koje predstavljaju četiri razine upozorenja: crvena naznačuje najveću opasnost od opasnih vremenskih prilika, slijede narančasta i žuta, a zelena znači da se opasno vrijeme ne očekuje.

U ponedjeljak je oblačno, na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i snijeg te novi snježni pokrivač, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj. U Dalmaciji lokalno obilni pljuskovi, ponegdje uz grmljavinu, dok se kiša u planinskim područjima Dalmacije i Like te na krajnjem istoku zemlje može smrzavati na tlu i predmetima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu južni i jugozapadni vjetar, uz obalu ponegdje jugo. Temperatura zraka od -5 do 0, na sjevernom Jadranu od 2 do 7 °C. Na obali i otocima u Dalmaciji uglavnom od 10 do 15 °C, u unutrašnjosti hladnije.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ