Čuvari zida su najprije pucali, pa onda pitali za ime i prezime

Berlinski zid počeo se graditi 13. kolovoza 1961. Srušen je 9. studenog 1989. godine. Bio je dugačak 167,8 kilometara i razdvajao je Zapadni od Istočnog Berlina i okolnog teritorija Njemačke Demokratske Republike. Ubijeno je između 136 i 245 ljudi koji su pokušali prijeći preko zida. Točan broj ljudi koji su uspjeli prijeći iz Istočnog u Zapadni Berlin se ne zna, ali je prema nekim procjenama to uspjelo čak 5000 ljudi.

Povodom 30. godišnjice rušenja zida donosimo vam feljton u tri nastavka o Berlinskom zidu ili kako ga je Willy Brand, bivši kancelar Zapadne Njemačke nazvao 'Zid srama'

U ljeto 1983. bio sam u Zapadnom Berlinu. Tijekom školskih praznika posjetio sam sestričinu, koja je godinama živjela i radila u tom gradu. Berlin je za mene, dijete iz Jugoslavije, predstavljao šokantno pozitivno iskustvo - prebogata metropola, potrošačka oaza, "izlog jeftinih slatkiša", grad je sa svih strana bio okružen zidom , koji ga je dijelio od Istočne Njemačke. Bio je to magnet za istočnjake , čiji je život bio očajan.

30 yrs ago, my family & I watched The Wall begin to collapse on our tv in our West German kitchen. There were city curfews, protests For/Against The Wall. In the end, West+East = Unified Germany 💖 Alles Gute zum Jubiläum! Happy Anniversary!💖 #berlinwallmemorial #BerlinWall pic.twitter.com/exxoRHQQuG