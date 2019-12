Cvijeće i suze nakon erupcije: 'Dječaci su bili teško opečeni...'

Dva osnovnoškolca iz Sydneya posljednje su potvrđene žrtve erupcije vulkana na Bijelom otoku u Novom Zelandu.

Matthew (13) i Berend Hollander (16) preminuli su u bolnici jer su njihove opekline bile preteške. Na kobni izlet otišli su s roditeljima koji se još uvijek smatraju nestalima.

