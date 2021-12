Prilično mi je ironično, da ne kažem tragikomično, da su išli s prijavama za klevetu, a nalaze se u istražnom zatvoru zbog tih djela. Riječ je o nevjerojatnom iskazivanju političke moći i sile, kazala je Adrijana Cvrtila.

POGLEDAJTE VIDEO

Ona je kao direktorica komunalne tvrtke Eko Moslavina ekskluzivno istupila za 24sata i opisala kako je godinama, pod pritiskom gradonačelnika Kutine Zlatka Babića i sad uhićene ekipe, morala zapošljavati podobne i podizati im plaće. Detaljno je opisala i kako su preko zaposlenja u javnoj firmi kupovali vijećnike koji su bili potrebni za podršku HDZ-ovcu Babiću i njegovu koalicijskom partneru HSLS-u, kojim je donedavno ravnao također uhićeni Davor Kljakić, bivši predsjednik Gradskog vijeća Kutine.

Cvrtila je u srijedu u statusu na svom profilu na Facebooku objavila kako su protiv nje podnijeli kaznene prijave. Babić je podnio šest a Kljakić tri kaznene prijave za klevetu.

"Ovo je doista sramotno i poražavajuće za sve ljude koji se bore protiv korupcije i nepravde. Zamislite samo da idem tri puta po svakom kaznenom postupku na Općinski sud u Sisak, to je barem 27 odlazaka na kazneni sud. Doista obeshrabrujuće!", napisala je, između ostalog, Cvrtila.

- To političko 'pokazivanje mišića' osobito je izraženo u malim sredinama, a glavna je poruka da, ako nešto prijaviš, ostaješ bez egzistencije. I da sam znala što me čeka, svejedno ne bih ništa drugačije učinila. Zapravo, to mi daje snagu da ne odustanem - odlučna je Cvrtila, koja smatra da je jedan od ciljeva tužbi za klevetu dugotrajno je uznemiravati.

Otkrila je i da je podnijela vjerojatno jednu od prvih tužbi zbog otkaza sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, popularno zvanom "zakonu o zviždačima", s obzirom na to da su je naprasno smijenili.

- Ta tužba spada u sferu radnih sporova i jedino što bi moglo biti problematično je činjenica da još nema sudske prakse. No kad se sagledaju gole činjenice, fakti, mislim da tu nema ništa sporno - kaže Cvrtila.

Podsjetimo, sredinom prosinca uhićeni su gradonačelnik Kutine Zlatko Babić, donedavni predsjednik Gradskog vijeća Davor Kljakić, nezavisni vijećnik Dražen Kinderman te bivši vijećnik Darko Kousek. Uskok ih sumnjiči za kaznena djela podmićivanja zastupnika i trgovanja utjecajem, a sva četvorica u istražnom su zatvoru.

Uskok u rješenju navodi kako se osnovano sumnja da je Babić, u cilju da osigura dovoljan broj glasova u vijeću, s nezavisnim vijećnikom Kindermanom dogovorio da će mu u zamjenu za njegov glas osigurati zaposlenje sina u Eko Moslavini, koja je u većinskom vlasništvu Grada Kutine. Iako nije uspio proći liječnički pregled za pomoćnog radnika, sin je svejedno zaposlen kao voditelj reciklažnog dvorišta. Uskok ističe i slučaj Darka Kouseka, već zaposlenog u Eko Moslavini, s kojim je Babić dogovorio da će mu u dva navrata osigurati povećanje plaće u zamjenu za glas na sjednici Gradskog vijeća.