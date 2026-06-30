S obzirom na to da živimo u svijetu u kojem cyber kriminal preuzima vodstvo, ova situacija nije šokantna. No šokantno je to što naše institucije općenito doživljavaju sve više hakerskih napada
KOMENTAR: ANA DASOVIĆ PLUS+
Cyber kriminal u školama: Stav 'nama se to ne događa' više ne prolazi, pojačajte nadzor!
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"Curenje" podataka učenika jest velik sigurnosni problem. Čak i kad se uzme u obzir da je riječ o generičkim mailovima te da, kako nas uvjeravaju stručnjaci, nema šanse da se ovi podaci iskoriste za kompromitiranje online upisnog sustava ili e-Matice, privatni podaci građana morali bi biti mnogo bolje zaštićeni. Posebno kad je riječ o maloljetnoj djeci i mladima.
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