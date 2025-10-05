CYBERDREK Kamere je snimile kako maže izmet po Teslinom autu: 'E sad ću joj uništiti dan'

Nevjerojatan incident zabilježen je u Chicagu, gdje je nadzorna kamera futurističkog vozila Tesla Cybertruck snimila ženu kako na karoseriju maže pseći izmet. Vlasnik vozila, John Evans, vjeruje da je napad potaknut domoljubnim dizajnom njegovog kamioneta i istaknutim potpisom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Foto: Twitter

John Evans, koji je u Chicago doputovao iz Savannaha u Georgiji radi poslovne konferencije, parkirao je svoj upečatljivi Cybertruck u gradskoj četvrti Northalsted. Njegovo vozilo teško je ne primijetiti - karoserija je u potpunosti presvučena naljepnicom američke zastave, a na stražnjim vratima ističe se zlatni potpis predsjednika Donalda Trumpa.

Upravo ti simboli, smatra Evans, bili su okidač za vandalizam. Po povratku, Evans je zatekao neugodno iznenađenje i odvratan prizor.

"Na stražnjim vratima, u zlatnim listićima, nalazi se prikaz potpisa predsjednika Trumpa", objasnio je Evans za lokalnu postaju FOX 32.

"I mislim da je to možda dodatno rasplamsalo mentalnu bolest osobe koja je odlučila ovo učiniti mom vozilu."

Međutim, počiniteljica očito nije bila svjesna da je Cybertruck opremljen s nekoliko diskretnih kamera koje neprestano snimaju okolinu. Snimka jasno prikazuje ženu kako mirno i metodično razmazuje izmet po karoseriji prije nego što je nonšalantno otišla.

"Ludo je da nekoga ovako nešto toliko uzruja da odluči: 'Oh, uništit ću toj osobi dan'. E pa, sada se ploča okrenula", komentirao je Evans, aludirajući na snimku koja je postala ključni dokaz.

Foto: Twitter

Evans je isječke sa snimke objavio na društvenoj mreži X, gdje je objava eksplodirala, prikupivši više od 75.000 lajkova i 20.000 dijeljenja u kratkom roku.

"Internetski detektivi" brzo su se bacili na posao i, na temelju prepoznatljivih tetovaža, identificirali ženu kao Dorothy Owen, suvlasnicu lokalnog vrtića za pse pod nazivom "Renegade Dog Services".

Umjesto isprike ili tišine, uslijedila je šokantna i prkosna reakcija. Na Instagram profilu tvrtke objavljena je slika vandaliziranog vozila uz podrugljiv natpis popraćeno hashtagovima poput #f--ktrump i #f--kice. Kada je britanski Daily Mail zatražio komentar od Owen, navodno su kao odgovor dobili eksplicitnu fotografiju genitalija psa. Ovakvo ponašanje izazvalo je lavinu bijesa na internetu. Poslovne stranice tvrtke "Renegade Dog Services" preplavljene su negativnim recenzijama i pozivima na bojkot.

"Mislim da je Amerika sretna što može pomoći drugim Amerikancima u pozivanju loših aktera na odgovornost", izjavio je Evans, zadovoljan što je zajednica reagirala.

Oprost umjesto prijave

Unatoč materijalnoj šteti i neugodnosti, Evans je odlučio ne podnijeti policijsku prijavu. Objasnio je kako smatra da je javna sramota kojoj je počiniteljica izložena dovoljna kazna te da policija u Chicagu ima važnijih i ozbiljnijih zločina kojima se treba baviti. Njegova poruka počiniteljici, ali i cijeloj naciji, bila je usmjerena na pomirenje.

"Rekao bih, mi smo Amerikanci, imate obvezu biti bolji... kada radite ovako nešto, samo pogoršavate problem."

Incident u Chicagu nije usamljen slučaj. Neki analitičari ga smještaju u širi kontekst rastućeg trenda vandalizma usmjerenog na vozila tvrtke Tesla, koji se često povezuje s političkim tenzijama i animozitetom prema vlasniku tvrtke, Elonu Musku.

