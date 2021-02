Ovo je ovako zadnjih par godina. Prije su tu bile dvije cijevi kroz koje je tekao potok i moglo se preći preko pruge, govori Danijel Česi (73).

On i njegova žena Zdenka (69) žive u mjestu Podrute, točno prekoputa jezerca pored pruge. No to jezerce tamo ne bi trebalo biti. Dabrovi su začepili cijevi kroz koje je potok Vranšćak nekad tekao pa je voda probila i potopila livadicu između ceste i pruge.

Preko zime vodostaj nije toliko visok, ali već s prvim kišama, potopljena je i državna cesta D24 Zabok - Novi Marof i pruga.

- Hrvatske vode su tu dovele četiri kamiona šljunka i nasuli preko cijevi taj put. Cijeli taj posao je koštao oko 35.000 kuna i preko jeseni se još moglo prolaziti, ali i to je sad potopljeno - govori nam Mirjana Kezelj.

Tim putem je ona do nedavno mogla do svog posjeda, a sada, zbog dabrova, više ni to ne može.

- Vidite tamo ispod mostića, tamo je još jedna brana - pokazuje nam Danijel.

Ispod željezničkog mosta je brana, a on je sad svega pola metra od površine vode koja je duboka oko dva metra. Da su dabrovi napravili branu još malo višom, pruga bi bila pod vodom. Ništa bolje nije ni s druge strane ceste gdje se potok izlio po polju na kojem je nekad rasla pšenica. Osim polja, potopljeno je i tlo u kojem su vodovodna i plinska cijev.

- Ako dođe do kvara na jednoj od cijevi, oni to ne mogu oporaviti jer je tu dva metra vode preko - objašnjava nam Danijel.

Zdenka nam pokazuje još tri brane koje su dabrovi napravili pored njihove kuće.

- Vidite kak je suho! To dabrovi pojedu korijenje pa se stablo sruši na cestu, ili ga izgrizu za branu - objašnjava nam.

Dabrovi se penju uz potok i rijeku Lonju i kroz druga mjesta. Štefica koja živi pored rijeke Lonje pokazuje nam jednu od tri brane.

- Ovo je baš Rijeka Lonja. I tako na tri mjesta, pogledajte ovo. Izlilo se tu po polju pa su ga ljudi zapustili jer ga nema smisla obrađivati više - objašnjava nam.

Stanovnici su se požalili nadležnima i dobili su odgovor ‘da se nauče na suživot s dabrovima’. Dabrovi su zaštićena vrsta pa se brane ne smiju dirati. No suživot je nemoguć kad zbog tih istih brana stradaju polja, usjevi, cesta i veza sa ostatkom Hrvatske - HŽ-ova pruga. Iz grada Novog Marofa kažu da su upoznati s problematikom.

- Budući da su djelovanjem dabrova nastale velike štete na imovini građana, na nasipu pruge i trupa državne ceste, Hrvatske ceste su inicirale zahtjev od nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ‘Izuzeće od zabranjenih radnji’ te da se omogući uklanjanje dabrove brane. Hrvatske vode su navedeno izuzeće zatražile 16.12.2020. - stoji u priopćenju.

Kako neslužbeno doznajemo, odgovor Ministarstva se još uvijek čeka.