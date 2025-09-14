Obavijesti

URNEBESNO

Kirinu se digla plaća. Ovo su top biseri bivšeg jubito ministra...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: midzorsl

Ja sam školovan i akademski obrazovan građanin, za razliku od onih koji me kritiziraju. I oni na Jubitou neka pokažu svoju spremu i diplome pa onda možemo o tome razgovarati, rekao je gradonačelnik Virovitice

Nakon što je sedmi put izabran za gradonačelnika Virovitice, Ivica Kirin je u imovinsku karticu zabilježio novu plaću. Prvi čovjek Virovitice zarađuje 4600 neto mjesečno. To je 2000 eura više nego prije godinu dana. Osim dugog stolovanja Viroviticom, bviši ministar unutarnjih poslova postao je poznat po neuobičajenim medijskim izjavama.

Smetala su ga ismijavanja i kompilacije na YouTubeu pa je svojedobno izazvao još više provokacija kada nije znao izgovoriti ime poznate mrežne usluge za razmjenjivanje i objavljivanje videa.

 - Ja sam školovan i akademski obrazovan građanin, za razliku od onih koji me kritiziraju. I oni na Jubitou neka pokažu svoju spremu i diplome pa onda možemo o tome razgovarati - rekao je gradonačelnik Virovitice.

 - Sada si uzmite tko je o svemu čemu pričao i vidjet ćete koliko masu tih stvari nema veze zapravo uopće nema vezu s ničime. Mi da bi nekog uvatili da prima mito, vi morate imat dokaz za to da bi čovjeka optužili. Organizirani kriminal, ja o njegovoj jačini ne bih htio govoriti, nemam ga s čime usporediti. Neću vam komentirati to zato što to uopće nije sukus govorit. Ako mi (HDZ) nećemo voditi ovu državu, tko će je vodit - govorio je gradonačelnik Virovitice.

17 milijuna kuna

Šalu po stranu, najkontroverzniji period njegovog mandata dogodio se 2019. kada se dogodila misteriozna smrt Siniše Palme, virovitičkog pročelnika za financije. Palma je optužen da je iz gradskog proračuna uzeo 17 milijuna kuna, a Kirin ga je optužio da je kockar. Palma je pronađen obješen u šumi, a skandal je obavijen velom tajni. 

Virovitici nedostaje radnika: Doveli smo se do toga da je naš daljnji razvoj upitan zbog toga
Virovitici nedostaje radnika: Doveli smo se do toga da je naš daljnji razvoj upitan zbog toga

Na dan kad je Palm pronađen mrtav, Ivica Kirin objavio je da je protiv odgovorne osobe podnio kaznenu prijavu za počinjenje više kaznenih djela. Tu je prijavu podnio protiv Palma i to za pronevjeru 17 milijuna kuna. U srijedu 5. lipnja Kirin je opet objavio priopćenje u kojem navodi da je još u petak 31. svibnja slučaj prijavio PU virovitičko-podravskoj te donio odluku da se odgovorna osoba udalji iz službe. Navodi i da je odgovorna osoba bila kockar, ali te tvrdnje nije potkrijepio nikakvim dokazima.

 U priopćenju se Palma optužuje da je on jedini krivac za misteriozni nestanak 17 milijuna kuna iz virovitičkog proračuna i da je bio ovisnik o kocki. Siniša Palm je inače bio Kirinov kadar i njegov najbliži suradnik, a sad je, barem tako kaže Kirin, ispalo da mu je on pred nosom iz gradskog proračuna ukrao nevjerojatnih 17 milijuna kuna.

