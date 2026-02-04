Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!

Spisateljica Vedrana Rudan je na svom Facebook profilu dala kratak osvrt na doček rukometnih reprezentacija nakon završetka Europskog prvenstva.

Evo kako je izgledao doček rukometaša u Zagrebu

- Ako ne znaš šta je bilo. Bilo je Evropsko prvenstvo u rukometu. Danci su za zlato dobili palačinke. Hrvatine su za brončicu dobile državni udar - napisala je Rudan.

Danska momčad slavila je u Kopenhagenu, gdje su dan nakon pobjede nad Njemačkom u Herningu dočekani pred tisućama navijača na trgu ispred Gradske vijećnice.

Igrači su se na balkonu smjenjivali u skupinama, svaki je imao priliku podići pobjednički trofej, dok su okupljeni navijači pozdravljali sportaše ovacijama.

- Željeli bismo vam u ime momčadi zahvaliti što ste došli i prkosili hladnoći. Impresionirani smo današnjim odazivom i zahvaljujemo vam na tome - zahvalio je Magnus Saugstrup u ime momčadi.

Tradicija posluživanja palačinki u Gradskoj vijećnici datira gotovo sto godina, a započela je kada je belgijski kralj Albert I. bio gost u Kopenhagenu. Kralj je navodno bio toliko oduševljen da se desert od tada služi svim počasnim gostima, od znanstvenika i umjetnika do sportaša i državnika.

U Hrvatskoj, međutim, slavlje brončane reprezentacije bilo je puno prevrata. Doček je zakazan, otkazan, opet zakazan... Na kraju je organizaciju preuzela Vlada...