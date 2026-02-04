Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!

Obavijesti

Spisateljica je na Facebooku komentirala doček reprezentacija nakon Europskog prvenstva u rukometu i usporedila proslave Danske i Hrvatske.

Spisateljica Vedrana Rudan je na svom Facebook profilu dala kratak osvrt na doček rukometnih reprezentacija nakon završetka Europskog prvenstva. 

- Ako ne znaš šta je bilo. Bilo je Evropsko prvenstvo u rukometu. Danci su za zlato dobili palačinke. Hrvatine su za brončicu dobile državni udar - napisala je Rudan.

Danska momčad slavila je u Kopenhagenu, gdje su dan nakon pobjede nad Njemačkom u Herningu dočekani pred tisućama navijača na trgu ispred Gradske vijećnice.

Igrači su se na balkonu smjenjivali u skupinama, svaki je imao priliku podići pobjednički trofej, dok su okupljeni navijači pozdravljali sportaše ovacijama.

- Željeli bismo vam u ime momčadi zahvaliti što ste došli i prkosili hladnoći. Impresionirani smo današnjim odazivom i zahvaljujemo vam na tome - zahvalio je Magnus Saugstrup u ime momčadi.

OKO DOČEKA RUKOMETAŠA... Ministarstvo vanjskih poslova oštro odgovorilo Beogradu na prozivke: 'To je neprihvatljivo!'
Ministarstvo vanjskih poslova oštro odgovorilo Beogradu na prozivke: 'To je neprihvatljivo!'

Tradicija posluživanja palačinki u Gradskoj vijećnici datira gotovo sto godina, a započela je kada je belgijski kralj Albert I. bio gost u Kopenhagenu. Kralj je navodno bio toliko oduševljen da se desert od tada služi svim počasnim gostima, od znanstvenika i umjetnika do sportaša i državnika.

U Hrvatskoj, međutim, slavlje brončane reprezentacije bilo je puno prevrata. Doček je zakazan, otkazan, opet zakazan... Na kraju je organizaciju preuzela Vlada...

