Predsjednik Republike Zoran Milanović obišao je danas multimedijsku izložbu „Hrvatska svijetu“ u Meštrovićevom paviljonu u Zagrebu.

Nakon što ju je razgledao dao je izjavu za medije o izboru predsjednika Vrhovnog suda.

- Držim se Ustava i zakona. U ovoj situaciji ja mogu odabrati ili da prekršim ustav ili da zakon koji je asistencija predsjedniku tretiram kao da ga nema. Presedana je dovoljno HDZ napravio, 2004. kada je Sanader odlučio da se ukloni ploča Juri Francetiću i pozvao se na članak da 'Vlada vlada'. To su granični važni slučajevi. Hrvatska je 30 godina birala predsjednika Vrhovnog suda na način koji je ustavni i praktični princip da bi se prije par godina donio zakon kojim se predsjedniku uzima jedna ovlast. Vrhovni sud je forma. Ja samo predlažem, Sabor odlučuje - rekao je Milanović.

Predsjednik je naime prije nekoliko dana već najavio da Hrvatskom saboru neće predložiti nijednog od tri kandidata koja su se javila na poziv DSV-a, već će predložiti “svog” kandidata, neovisno o provedenom pozivu.

Nije ovo nikakva igra, naveo je Milanović. U Ustavu kaže stoji, da se predsjednika bira na četiri godine, ali da on ne dopušta da bude više od četiri godine, jer je to funkcija na kojoj se ljudi moraju mijenjati i da se ljudi moraju vraćati na svoj izvorni posao, a to je suđenje.

- Nitko nije tako zaštićen kao suci u Hrvatskoj. To nije doživotni posao. Ako ti je to važno, kandidiraj se na izborima - dodao je Milanović.

- Tu travestiju, tu bijednu glumu i stavljamo si periku i štikle, kada glumimo natječaj, a nemamo ga. Kao u slučaju glavne državne odvjetnice, to nećemo ponavljati. U njenom slučaju joj je rečeno da se javi na natječaj i sad se to pokušava napraviti za nešto što je precizno definirano Ustavom, tu sam ja - rekao je Milanović.

Na pitanje je li Đuro Sessa žrtva, Milanović je rekao da nije.

- Ja Sessu nikad nisam spomenuo. Da je bio najbolji u svom poslu, ja ga ne bih predložio - kaže Milanović i dodao:

"Znate što je radila moja prethodnica? Moja prethodnica je Sessu predložila u pet do dvanaest. Imala je drugog kandidata kojeg Plenković nije htio i dobro je da ga nije htio, jer ta osoba nije bila ni za suca, a kamoli predsjednika Vrhovnog suda."

- To je slučajna država o kojoj sam govorio, dame i gospodo - rekao je, ponavljajući kako je zakon neustavan.

Govoreći o izboru suca dodao je:

"Taj zakon koji je netko donio sa žetončićima… Tamo stoji da bih u slučaju da se javi 300 kandidata, svih 300 treba dostaviti na mišljenje saborskom odboru. Bolje da se pravimo da toga nema. Ustav na koji sam prisegnuo, primjenjivat ću izravno, a HDZ i njegovi partneri neka paze kad ovako pokušavaju kompromitirati Ustav i izmisliti odnose kojih u Ustavu nema. Po meni Sessa ne bi trebao biti ni sudac."

Odgovorio je na pitanje je li Orsta Miljenić njegov kandidat.

- Orsat Miljenić nije kandidat, mada je to bila želja nekih ljudi. Iako je on Aristotel za sve njih - kazao je.

Komentirao je slučaj Tri majmuna i riječkog ugostitelja

- Očito su ljudi sluđeni od mjera. Premijer misli da je riječ o govoru mržnje.Ako se netko naslušao prijetnji to sam ja. Ja sam se toga napio i najeo. Milijardu kalorija sam unio od toga. U ovoj zemlji batine dobijali aktivistice i aktivisti, žene, ali HDZ-ovci nisu. Mene su napadali i nikad nisam rekao da me netko mrzi. It's hard ball, izdrži - istaknuo je Milanović.