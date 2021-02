Iako je prije nekoliko dana najavio da će ubrzo izaći s imenom svog kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, predsjednik Zoran Milanović još nema ime. Kako se doznaje u Uredu predsjednika, predsjednik želi čovjeka koji će napraviti iskorake, inicirati promjene, izricati stegovne postupke, brinuti o sucima ali i o građanima.

- Stvorila se napetost oko nečega što će se događati za pet mjeseci. Predsjednik Vrhovnog suda je na svom radnom mjestu do sredine srpnja, Državno sudbeno vijeće je pokrenulo natječaj i nema potrebe za brzim donošenjem odluka. O kandidatu se razgovara i sve će se znati na vrijeme. Možda za dva tjedna, možda u svibnju- kažu na Pantovčaku. Od prijedloga svog kandidata mimo zakonske procedure, doznajemo, neće odustati. Predsjednik Milanović smatra da ga Ustav za to izravno ovlašćuje. Kandidat mora biti ugledna, javna osoba, ne mlađa od 42 do 43 godina i starija od 66 godina. Ali moguće da će dovesti i nekoga izvan sudskih krugova.

- Predsjednik želi izbor između statusa quo i promjene, predsjednik će primijeniti direktnu ovlast koju mu daje ustav i ponuditi dobrog kandidata. Očekuje da će kandidat dobiti potporu u Saboru i da će Sabor voditi računa o interesu građana za što je plaćen.

Kako će predsjednik naći predsjednika Vrhovnog suda, nije baš jasno. Na Pantovčaku obrazlažu da je zakonska procedura nedorečena i da ne odgovara na pitanje što ako se nitko ne odazove na poziv ili ako predsjednik ne želi prihvatiti nikoga od kandidata.

Podsjetimo, cijela zavrzlama nastala je nakon što je Državno sudbeno vijeće objavilo javni natječaj na koja su se javila tri kandidata. Predsjednik Zoran Milanović najavio je da neće prihvatiti niti jednog od troje prijavljenih, već će iskoristiti svoju ustavnu ovlast da sam Saboru predloži kandidata.