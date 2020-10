Pravomo\u0107nu presudu jednu ve\u0107 ima zbog korupcije, zbog \u010dega je bio i u zatvoru. Usprkos tome kandidirao se na nedavnim unutarstrana\u010dkim izborima za \u010dlana Predsjedni\u0161tva te je izabran. No novo vodstvo vidi ga kao teret stranci. On sebe ne vidi tako. Da se smatra teretom ili na bilo koji na\u010din krivim, ka\u017ee, ne bi se ni kandidirao na izborima. Vjerojatno mu u tom slu\u010daju, dodaje, ne bi toliko \u010dlanova ni dalo glas.\u00a0

- U Predsjedni\u0161tvu mi ka\u017eu da je to tako zbog vas novinara jer ispituje te \u0161to \u0107e oni sa mnom. Podijelit \u0107u vam \u010dlanak u kojem pi\u0161e o mojoj likvidaciji od strane HDZ-a. Vi stalno to potencirate iako Ustav ka\u017ee da sam ravnopravni gra\u0111anin kao i vi, kao bilo koji drugi - poru\u010dio je.

\u0160to se ti\u010de saborskih zastupnika koji Grbinu nisu dali podr\u0161ku za kadrovske izmjene u Saboru, Sabo poru\u010duje: \"Dok ne rije\u0161i\u0161 situaciju u svojoj ku\u0107i, ne\u0107e\u0161 biti spreman ni da sprema\u0161 u dr\u017eavi.\"\u00a0

'Da mislim da sam teret stranci ili kriv, ne bih se ni kandidirao'

Pravomoćnu presudu jednu već ima zbog korupcije, zbog čega je bio i u zatvoru. Usprkos tome kandidirao se na nedavnim unutarstranačkim izborima za člana Predsjedništva te je izabran

<p>Mene je izabralo preko 3000 članova i nakon ove sjednice najprije ću razgovarati s članovima gradskog i županijskog odbora, što sam i rekao na sjednici Predsjedništva i tada ću donijeti odluku, poručio je Željko Sabo nakon sjednice Predsjedništva SDP-a na kojoj je novi predsjednik Peđa Grbin zatražio da zamrzne članstvo u stranci obzirom da se protiv njega vodi kazneni postupak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Drama u SDP-u</strong></p><p>Pravomoćnu presudu jednu već ima zbog korupcije, zbog čega je bio i u zatvoru. Usprkos tome kandidirao se na nedavnim unutarstranačkim izborima za člana Predsjedništva te je izabran. No novo vodstvo vidi ga kao teret stranci. On sebe ne vidi tako. Da se smatra teretom ili na bilo koji način krivim, kaže, ne bi se ni kandidirao na izborima. Vjerojatno mu u tom slučaju, dodaje, ne bi toliko članova ni dalo glas. </p><p>- U Predsjedništvu mi kažu da je to tako zbog vas novinara jer ispituje te što će oni sa mnom. Podijelit ću vam članak u kojem piše o mojoj likvidaciji od strane HDZ-a. Vi stalno to potencirate iako Ustav kaže da sam ravnopravni građanin kao i vi, kao bilo koji drugi - poručio je.</p><p>Što se tiče saborskih zastupnika koji Grbinu nisu dali podršku za kadrovske izmjene u Saboru, Sabo poručuje: "Dok ne riješiš situaciju u svojoj kući, nećeš biti spreman ni da spremaš u državi." </p>