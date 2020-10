Grbin: Hoću 'mani pulite'! Sabo jest tema jer SDP kreće od sebe

Nisam vidio da je predsjednik Milanović svojim ponašanjem kršio Ustav, otvoren sam za razgovor s Plenkovićem no to ne znači da će se na razgovoru nešto dogovoriti, kaže novi šef SDP-a Peđa Grbin

<p>Novi predsjednik SDP-a <strong>Peđa Grbin</strong> najavio je da će na sjednici Predsjedništva u utorak razgovarati o članu toga tijela Željku Sabi koji ima presudu za korupciju jer žele 'mani pulite' te čistiti društvo od onih koji su krali i podmićivali, što znači da moraju krenuti od vlastitih vrata.</p><p>- Ulogu lidera oporbe vidim na malo drugačiji način nego što je to bilo do sada. Ne želim ulaziti u konflikte i svađe, oporbenu funkciju vidim kao ozbiljan korektiv vlasti. Ulogu SDP-a vidim kao političke opcije koja će promovirati malo drugačiji pogled na hrvatsku sadašnjost i budućnost i na razvoj našeg društva - izjavio je Grbin u ponedjeljak u emisiji Hrvatskog radija <a href="https://radio.hrt.hr/emisija/oporbeni-zarez/695/">Oporbeni zarez</a>.</p><p>- Mislim da je normalno razgovarati. U uređenim društvima razgovor je nužan kako bismo postigli onu razinu komunikaciju potrebnu za funkcioniranje u društvu. Ja sam otvoren za razgovore apsolutno sa svakim no to ne znači da će se na razgovoru nešto dogovoriti. Ali ako ni ne probaš razgovarati, onda sa sigurnošću možemo reći da se ništa dobroga ne može dogoditi - odgovorio je na pitanje očekuje li od premijera Andreja Plenkovića poziv na sastanak, koji mu je, potvrdio je, danas čestitao na izbornoj pobjedi.</p><p>SDP i oporbenu politiku vodit ću na način koji smatram ispravnim, a to je razgovor s drugim strankama iz opozicije, a kada je u pitanju vlast, onda im mora biti jasno - ono što dobro naprave, mi ćemo podržati, a ono što loše naprave, na to ćemo ukazati i ponuditi rješenja, najavio je Grbin dodavši da je lošega još uvijek puno više.</p><h2>Najvažnije teme ekonomija i korupcija</h2><p>- U ovom trenutku apsolutno najvažnije teme su ekonomija i korupcija. Ekonomska situacija je vrlo loša i imamo niz afera koje iskaču doslovno kao na traci. Potrebno je razgovarati o Vladinoj viziji razvoja ekonomske politike u Hrvatskoj i od Vlade tražimo da nam odgovori gdje je Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine koju je trebalo usvojiti još u ožujku - poručio je Grbin.</p><p>Upozorio je i na pojavu da u gotovo svakoj ozbiljnijoj istrazi dolazi do obavještavanja okrivljenika o tome da se protiv njih vode postupci.</p><p>Želimo osnovati istražno povjerenstvo u kojem ćemo razgovarati zašto se takve stvari u istragama događaju i pokušat ćemo kroz raspravu ponuditi određene mjere koje bi trebale osigurati da u budućnosti toga ne bude, kazao je.</p><p>- Bez pristanka vladajućih, istražnog povjerenstva ne može biti. Zato očekujem i od njih da u borbi protiv korupcije i kriminaliteta prihvate ponuđenu ruku i da pokušamo zajedno doći do odgovora na ova izuzetno važna pitanja. Ako HDZ ne želi ništa kriti, ako želi da se istina razotkrije, onda će pristati na osnivanje istražnog povjerenstva i neće opstruirati njegov rad, kao što je bilo u slučaju Agrokora - smatra čelnik SDP-a.</p><p>O Željku Sabi, koji je izabran u Predsjedništvo stranke, a ima presudu za političku korupciju, najavio je, razgovarat će sutra na sjednici Predsjedništva:</p><p>- Ako hoćeš čistiti u društvu od onih koji su krali, podmićivali, zloupotrebljavali položaj i ovlasti, ono što se u Italiji zvalo 'mani pulite', a mi to hoćemo, onda moramo početi od vlastitih vrata - istaknuo je Grbin.</p><h2>Od Bernardića očekujem da radi svoj posao u Saboru</h2><p>Sutra će se sastati i Klub zastupnika SDP-a na kojoj će preuzeti dužnost predsjednika i tog tijela, a dosadašnji čelnik Arsen Bauk, kazao je, i dalje će imati veliku ulogu i biti mu blisku suradnik. Najavio je i da će razgovarati s Rajkom Ostojićem, aktualnim potpredsjednikom Sabora te kako će biti još nekih promjena na saborskim funkcijama koje pripadaju SDP-u, ali nije htio otkriti detalje.</p><p>Tek je rekao da će se pri kadroviranju u stranci voditi načelom da ne bi trebalo biti akumulacije previše funkcija. Kazao je i da razumije zašto se Davor Bernardić na neko vrijeme povukao, ali da sada očekuje da radi svoj posao u Saboru.</p><p>Cilj mu je, naglasio je, konsolidirati stranku do lokalnih izbora u koju će se, nada se, vratiti većina onih koji su otišli, osim 'žetončića'. Na izborima u Zagrebu očekuje okupljanje i zajednički nastup svih lijevih i građanskih opcija kako bi u svibnju slavili što sa čela grada odlazi čovjek koji se kleo u ljubav prema gradu, a u stvari je radio u svim i interesu sebi bliskih ljudi.</p><p>Nije htio komentirati istupe predsjednika Zorana Milanovića niti se čuo s njim otkako ga je javno kritizirao. Nitko ne može sporiti da je on predsjednik s karakterom, a pitanje je li njegov pristup ispravan je pitanje za njega i birače, no, možda zbog ovog njegovog pristupa u prvi plan ne dolaze pitanja koja bi ipak trebala imati prioritet od toga je li za nekoga rekao da je njegov štićenik ili narikača. U ovom trenutku ključno pitanje je otkud jednom direktoru javnog poduzeća tolika količina novca, upozorio je Grbin.</p><p>Nije, kaže, vidio da je predsjednik Republike svojim ponašanjem prekršio Ustav. One koji traže opoziv pozivam da kažu koje odredbe Ustava i na koji način je prekršio, kazao je Grbin. Što se njihove suradnje tiče, rekao je da želi da predsjednik u svom djelovanju bude u okviru Ustava i dok god bude tako činio suradnja s njim će biti dobra bez obzira što rekao na njegov račun.</p>