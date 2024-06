Da nije bilo pandemije sumnjam da bih osvjestila koliko mi Dalmacija više odgovara

Predugo je kultura u Trogiru bila autsajder, ali ne izborom njegovih građana. Dapače, godinama su bili željni mjesta na kojem će moći gledati predstave i filmove, slušati koncerte i novitade iz svijeta književnosti. Nedavno su takav centar i dobili, a riječ je prostoru je postao svojevrsni agens kulture u njihovu gradu, kuća susreta, dijaloga i edukacije. Uloga voditeljice kulturnih programa u Kantunu kulture odlukom Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta prepuštena je Marini Vujčić, cijenjenoj spisateljici i dobitnici brojnih književnih nagrada. Rođena Trogirka veći je dio svog života provela gradeći karijeru u Zagrebu, a po povratku u rodni kraj bila je i na čelu Drame splitskog HNK. Njezino novo radno mjesto zahtjeva prilično 'multitaskinga', pa i sama nam kaže kako su njezine dužnosti trenutačno uključuju sve, od planiranja programa i dogovaranja nastupa gostujućih umjetnika, do pisanja ugovora, organizacije smještaja, rješavanja papirologije, naručivanja vizuala i tiskanih materijala, do marketinga, objava na društvenim mrežama i web-stranici do komunikacije s korisnicima koji se javljaju na e-mail adrese i u inboks.

