Svjedok užasne nesreće kraj Obrovca: 'Udarili su se na cesti, pa u zraku. Čovjek je ispao van'

Trenutak sudara bio je strašan. Auti su se udarili čak dva puta, prvo na cesti, a potom i u zraku. Sletjeli su u polje te se kotrljali. Opisao nam je svjedok prve trenutke teške prometne nesreće kraj Obrovca u kojoj su u srijedu poginuli žena (39) i muškarac (40). Sve se odvijalo na tzv. prometnoj "crnoj točki", na raskrižju državnih cesta DC-547 i DC-54, u blizini bivše tvornice glinice.

Očevidac, koji je još u šoku zbog viđenog, kaže kako je muškarac, koji je poginuo, od siline udara ispao iz malog bijelog automobila zagrebačkih tablica. Njegovo tijelo pronašli su najmanje 30 metara dalje od automobila. Naš sugovornik se odmah zaustavio i s ostalim vozačima pokušao pružiti prvu pomoć žrtvama nesreće.

- Razbili smo vjetrobransko staklo na crnom automobilu švicarskih tablica, kako bismo pomogli vozačici i djevojčici koje su bile unutra. Ta žena je vrištala. Bila je u šoku, panici. Žalila se da je jako bole leđa. Djevojčica je također bila u šoku. Šutjela je i nije plakala, a noga joj je bila slomljena. Spasili su ih brojni zračni jastuci koji su se otvorili u autu - ispričao je muškarac koji im je pomogao.

No tu nije bio kraj hororu. Dok su čekali da dođu hitne službe, u manjem bijelom automobilu ugledali su i dječju autosjedalicu. Pomislili su da je stradalo i dijete te su se odmah raspršili i počeli pretraživati teren. Nasreću, nikakvog djeteta nije bilo u smrskanom automobilu jer je pitanje bi li ono preživjelo sudar.

- Ja ne znam što je bilo toj vozačici koja je poginula. Vidio sam kako je izašla na glavnu cestu i na njih je naletio crni auto. Ondje je postavljen veliki znak 'Stop', mora se stati. Stalno ondje prolazim i brzine koje ondje automobili razvijaju zbilja su velike. Cesta je ravna, može se potegnuti, a nema nikakve kamere. Nema ničega da iznova vozače upozori na opasnost koja ondje vlada - ispričao je uznemireni muškarac.

Pomaganje ljudima, ali i očevid, potrajali su čak pet sati.

- Sumnja se da je do prometne nesreće došlo dok je 39-godišnja hrvatska državljanka upravljala automobilom zagrebačkih registarskih oznaka te se kretala državnom cestom DC-547 iz pravca Obrovca prema Zatonu Obrovačkom. Dolaskom do raskrižja s državnom cestom DC-54 dolazi do sudara s automobilom švicarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 52-godišnja hrvatska državljanka koja se kretala državnom cestom D-54 - napisali su o nesreći iz PU zadarske.

Tijela poginulih prevezena su na obdukciju, dok su vozačica (52) i maloljetna državljanka Švicarske iz crnog auta završili u Općoj bolnici Zadar. Djevojčica je operirana te su ona i majka zadržane na promatranju.

Inače, na istome mjestu su 17. kolovoza 2020. poginule dvije sestre iz Gračaca koje je otac vozio s kupanja. Njihov auto sudario se s drugim zagrebačkih tablica.