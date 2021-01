Da Petrinju dan prije razornog potresa od 6.2 po Richteru nije pogodio potres od 5.0, žrtava bi bilo mnogo više, istaknuo je za Novu TV geolog Tvrtko Korbar.

- Točno. Čudi me da to nitko još nije spomenuo. Možda i je, ali nije došlo do mene. Da nije bilo onog prvog šoka 28. prosinca od 5 ili 5.2 stupnja, kako prema kojim izvorima, ljudi bi ostali u kućama. S prvim potresom su se loše kuće već rasklimale. Ljudi su se iz njih iselili i smjestili se kod obitelji, prijatelja. Da je ovaj drugi potres, ovaj razorni, bio prvi, smatram da bi bila puno veća katastrofa i stotine, možda i tisuće ljudskih žrtava. Sreća u nesreći - rekao je.

Podsjetimo, Hrvatski geološki institut objasnio je kako je došlo do jakog potresa i neobičnih pojava na terenu poput izlijevanja fluida i pješčanih vulkana.

POGLEDAJTE VIDEO: Posveta stradalima u potresu

Prema preliminarnim geološkim analizama znanstvenika i stručnjaka Hrvatskoga geološkog instituta, koje se temelje na geološkim kartama, brojnim podatcima s terena koji su objavljeni u medijima, terenskoj prospekciji, raspoloživim seizmološkim te preliminarnim satelitskim podatcima, potres koji je pogodio Petrinju i okolicu 28.12.2020. Aktivirao je sustav rasjeda u podzemlju šireg područja Siska, Petrinje i Gline.

Detaljno geološko objašnjenje dolaska do potresa možete pročitati OVDJE.

- Prema informacijama koje imamo od kolega geodeta, dva prelaska prije i poslije potresa, tlo u Petrinji i okolici je potonulo 12 cm, a brdski dio između Petrinje i Gline izdigao se sedam centimetara - objasnio je Korbar za Novu TV i dodao kako bi moglo doći i do dodatnih dizanja, odnosno spuštanja terena.