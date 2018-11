'Da nisam iskočio iz kabine, ne bih ostao živ! Bilo je strašno...'

Jesi živ? Jesi živ?!

- Tu sam...

Razgovor je to dvojice strojovođa nakon sudara s kamionom.

Prašina se slijegala oko dvojice kolega. Kabine vlaka više nije bilo, vjetrobransko staklo izbilo se i smrskalo. Upravljački pult savinuo se i ušao pola metra u kabinu do stolice strojovođe.

Nekoliko sekundi prije tu je sjedio G. S. (48).

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1201748 / ]

Bio je to udar vlaka od 300 tona u 40 tona teški kamion. Veliki šleper natovaren kamenom rasuo se naokolo. Vlak se zaustavio nakon 200 metara. Dramatičan sudar vlaka i kamiona bio je u utorak, 23. listopada, kraj Potočca u blizini Vrbovca.

Strojovođa nam je ispričao trenutke užasa.

- Vidio sam golemi stroj s 40 tona kamena ispred sebe. Polako se penjao na prugu. Činilo mi se kao da vozač nije bio svjestan pružnog prijelaza. Trubio sam, nije reagirao. U sekundi sam odlučio - nema čekanja, udario sam po kočnici i bježi - kaže.

Nekoliko sekundi poslije vlak, koji je jurio 100 km/h, udario je u kamion. Vozač kamiona ostao je u njemu. Bio je to putnički vlak 973 koji je vozio iz Zagreba prema Osijeku. Strojovođa se uspio sakriti na nekoliko koraka iza kabine u prolazu.

Tko je kriv za nesreću?

- Primio sam se za rukohvat i dočekao udarac. Bilo je strašno... Znate, strojovođa sam od 1988. i imao sam nekoliko sudara. Bili su to auti i traktori. Ali sad sam imao grdosiju od 40 tona ispred sebe i ja jurim prema njoj... Kao da jedna lokomotiva juri na drugu. Bilo je gadno, baš gadno - ponavlja strojovođa.

Pogledao je mjesto gdje je sjedio.

- Upravljački stol se savinuo do moje stolice. Ja sam tamo bio nekoliko sekundi prije. Da nisam iskočio iz kabine, ne bi me više bilo – govori strojovođa G. S. Stres radi svoje, dobio je terapiju za smirenje i gastritis.

A tko je kriv za nesreću?

- Bio je to čisti pružni prometni prekršaj jer je signalizacija prijelaza radila. Ali kopka me jedno... Vozač je vozio kamen za gradilište na pruzi. Ona se zatvarala ponekad, možda nije znao da su je taj dan pustili u promet na cijeli dan. Dva dana prije na istoj pruzi iskočio je vlak pa su je zatvorili kako bi je popravili. Možda vozač to nije znao pa je mislio da vlakovi ne voze - kaže stojovođa.

Na gradilištu Dugo selo - Križevci radi se već 26 mjeseci. Iz HŽ Infrastrukture odgovorili su kako su tijekom radova bile dvije ozljede na radu. No u razmaku od dva dana dogodile su se i dvije željezničke prometne nesreće.