Nije me iznenadilo da se više ljudi žele cijepiti, ali nisam siguran da je to porast jer koliko ja znam, oni raniji izvještaji da se ljudi ne žele cijepiti , nisu točni. Što se tiče odaziva na cijepljenje, naravno da sam zadovoljan jer sve što smo dobili se potrošilo, osim onoga što se mora čuvati za drugu dozu - rekao je Voditelj službe za epidemiologiju zaraznih bolesti, dr. Bernard Kaić, za RTL Danas.

Ipak, Kaić je nezadovoljan količinom cjepiva.

- Nisam zadovoljan količinom cjepiva koju smo dobili jer sad ljudi ne mogu dobiti cjepivo onako brzo kako bi to željeli - rekao je i dodao:

- U nekom trenutku ćemo moći birati kad krenu velike količine cjepiva. Za sada nema jer sve ovisi o mogućnosti isporuke. Na proljeće već bi moglo biti dovoljno količina i procijepljenih ljudi iz primarne skupine da bismo mogli birati.

Za sad je cijepljeno oko 30.000 ljudi, a prijavljene nuspojave ga ne brinu.

- Za sad nema razloga za brigu, imamo oko 60 prijava. Uglavnom su to očekivane reakcije, glavobolje, bolovi u ruci na mjestu cijepljenja, trnci u ruci u koju je primljeno cjepivo, temperatura i osipi. 6 nuspojava je alergijska reakcija. To su sve očekivane nuspojave - rekao je.

Objasnio je i kako je moguće da je netko pozitivan iako je primio prvu dozu cjepiva, kao što je to slučaj kod ravnateljice Zavoda za javno zdravstvo Splitsko - dalmatinske županije, Željke Karin.

- Postoje procjene da nakon dva tjedna nakon prve doze pola cijepljenih će biti zaštićeno, to je kratkotrajna zaštita. Dva tjedna nakon druge doze, smatra se da se postigla potpuna zaštita koji cjepivo pruža. Što se tiče trajanja, to će vrijeme pokazati, ovo su ohrabrujući podaci koji govore da ne pada bitno razina protutijela do 4 mjeseca nakon primanja cjepiva. No treba biti strpljiv - rekao je i dodao:

- Treba dva tjedna da bi se neka zaštita stekla. Očito se doktorica Karin zarazila neposredno prije ili poslije cijepljenja. U tom vremenu, cjepivo ne stigne razviti dovoljnu zaštitu.

Kaić je rekao i da za sad nema podataka da novi soj koronavirusa uzrokuje težu bolest ili da su oni koji su preboljeli koronu, osjetljiviji na novi soj. Komentirao je i mjere koje su trenutno na snazi.

- Mjere bi svakako trebalo produljiti još neko vrijeme da uđemo na proljeće sa što manjim brojem novooboljelih. Mi možemo očekivati idući tjedan porast zaraženih jer se manje ljudi testiralo zadnjih dva tjedna i više su se ljudi družili tijekom blagdana. Također, potres u Banovini će svakako doprinijeti pogoršanju u manjoj ili većoj mjeri, to je neizbježno. Ja bih svakako još neko vrijeme zadržao strože mjere da nam se ne bi naglo pogoršao - rekao je Kaić i dodao:

- Da se mene pita odgodio bih povratak u školske klupe do kraja siječnja.