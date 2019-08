Da se zapitamo: Mladi dugong uginuo od plastike u organizmu

Mladunče dugonga koje je pronađeno napušteno na plaži u Tajlandu ranije ove godine uginulo je u subotu zbog komadića plastike u probavnom sustavu, objavile su mjesne vlasti.

Dugong, prozvano Marium ili "Morska gospa", pronađeno je na plaži u južnoj pokrajini Krabi u travnju i od tada su se o njemu brinule tajlandske vlasti.

Good bye little princess Marium! You were #conservation superstar.

It's heartbreaking to see you die by the people's neglect towards environment. We are all guilty, as each thrown #Plastic bag, straw, bottle is killing an animal somewhere#saynotoplastic #Dugong #plasticpollution pic.twitter.com/ejRWceKSJE