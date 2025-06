'Da, to su moji potpisi, ali nisam taj ugovor nikad vidio. Nisam glup da dam 50% od transfera'

Saslušanjem nogometnog trenera Branka Ivankovića te nogometaša Ante Ćorića i njegova oca na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje braći Mamić za aferu Dinamo. Ivanković je rekao kako mu je prebivalište u Kini gdje je donedavno bio izbornik kineske reprezentacije. U vrijeme dok je Zdravko Mamić vodio Dinamo, on je bio jedan od trenera.

"U DInamu sam bio u tri navrata, od 2006. pa s prekidima do 2014. godine.Sve je oduke donosio Zdravko Mamić sa bratom Zoranom. Oni su vodili svu sportsku politiku u klubu. Ponekad sam im davao svoje mišljenje oko angažmana nekih igrača. Ne znam puno o tome kako su se odvijali transferi jer kao trener o tome nisam trebao ništa znati. Znam da je Da Silva otišao sa priprema radi potpisivanja ugovora s Arsenalom. Mamić mi je rekao da o tome ne govorim nikome jer će Arsenal odustati. Ne znam tko su bili posrednici kod transfera igrača od strane Dinama" rekao je Ivanković dodajući kako ima dobra iskustva s Dinamom što se tiče plaćanja obveza prema igračima i trenerima.

Ivanković je rekao kako ga nije interesirala politika kluba oko transfernih obeštećenja u ugovorima s pojedinim igračima pa o tome ništa ne zna. USKOK ga je upozorio da je u istrazi rekao: "Ne znam da li su Lovren i Modrić imali pravo 50 posto od transfera, ali je Zdravko Mamić u više navrata javno i na sjednicama kluba rekao da je izrazito ponosan što novac iz transfera u potpunosti ide klubu i da je gotovo vrijeme kada je novac od transfera išao igračima".

"To sam više saznao iz medija nego sam imao neposredna saznanja. U klub su dolazile ponude za razne igrače, a klub je ocjenjivao da li su one dobre ili ne. Na sjednicama kluba nisam sudjelovao, možda jednom" rekao je Ivanković.

Za vrijeme dok je on bio trener u klub je doveden Igor Bišćan koji je tada bio već profiliran igrač.

U istrazi je za njega rekao "Sjećam se da je on tada bio godinu dana slobodan igrač, nije imao klub, igrao je tenis u blizini Maksimira. Tomo Šokota i Mikić su me pitali da li bi Bišćan mogao doći igrati u klub; razgovarali smo o tome i došao je."

I Mario Mandžukić je došao u Dinamo kada je Ivanković bio trener.

"Zoran i ja smo inzistirali na tom transferu jer ja volim takav tip igrača. Zdravko Mamić nije bio previše zainteresiran, ali je transfer realiziran na naš nagovor. Zdravko je u klub doveo i Boška Balabana dok sam ja bio trener. Kasnije je došao i Sammir kojega su doveli na probu. Njega je doveo Božo Slišković i to sam saznao jer je došao na trening" rekao je Ivanković.

Tata Ćorić:

Potom je svjedočio Miljenko Ćorić, tata nogometaša Ante, koji je već bio u Osijeku na svjedočenju, ali je zbog umora i dugotrajnosti iskazivanja rekao da više ne želi odgovarati na pitanja.

"Ante je imao 13 godina kada je došao u Dinamo. Božo Slišković je moj prijatelj i bio je dobar sa Zdravkom Mamićem pa mu je predložio da uzme Antu. Ja sam u ime sina pregovarao sa Zdravkom o prelasku i svim uvjetima. Ugovoren je iznos od oko 300 tisuća eura bruto godišnje na tri godine. Kasnije je bilo i nekoliko potpisivanja aneksa dok Ante nije postao punoljetan. Dinamo je ispoštovao sve po ugovoru" rekao je Ćorić i dodao kako su potpisali i ugovore o zastupanju s agencijama DigiSport i Rasport Management Marija Mamića koje su trebale brinuti o Antinoj karijeri.

Također je rekao kako im nitko nije spominjao nikakvo transferno obeštećenje jer je Zdravko rekao da taj novac ide Dinamu.

Tužitelj USKOK-a pokazao je svjedoku potpisani aneks ugovora iz 2014. godine iz kojega se vidi da Ante ima pravo na pola transfernog obeštećenja, ali i da pristaje na prodaju istog agenciji Marija Mamića.

"Tu su moj potpis, supruge i sina, ali taj ugovor nisam nikada vidio. Nikada nisam tražio podjelu transfernog obeštećenja. Volio bih da je Ante dobio 50 posto transfera. Nisam toliko glup da dam nekome 50 posto" dodao je rekavši kako su tada naprosto samo potpisivali sve što im je Mario donio.

Branitelj Mamića upitao ga je da li je on tražio od Mamića isplatu 10 posto od transfera i da li je znao da potpusuje ugovor o dogovorenom transferu te anekse za isti.

"Mario Mamić mi je ponudio taj novac i rekao da imamo pravo od agencije DigiSport dobiti 10 posto od novca koji agencija primi na ime transfera moga sina. Ja to nisam tražio. Nisam čitao ugovore jer sam vjerovao Zdravku Mamiću i potpisao sam sve što mi je on predložio; a i sve je to bilo davno. Kasnije smo angažirali odvjetnika koji se brinuo o pravnom dijelu sina i sve što mi je on rekao da je pravno u redu, ja sam prihvatio. Tako smo dobili 500 tisuća eura od agencije koja je preuzela brigu o Anti kada je otišao u London" rekao je tata Ćorić.

Branitelj Mamića prigovorio je iskazu Miljenka Ćorića smatrajući da ne govori istinu kada kaže da u ime svog sina nije zatražio podjelu transfernog obeštećenja, a zatim to pravo prodao trećim osobama, jer materijalna dokumentacija pokazuje suprotno.

"Miljenko Ćorić je prilikom svakog budućeg angažmana njegova sina tražio da se dijeli transferno obeštećenje i dio isplati njemu osobno, pa je neobično da to nije tražio od Dinama kako to sada tvrdi" rekao je branitelj.

Nakon tate, saslušan je i nogometaš Ante Ćorić.

"Kada sam došao u Dinamo bio sam maloljetan i samo sam igrao. Nisam znao baš ništa o ugovorima i bilo čemu jer je to vodio tata. Kada sam otišao u Romu bio sam punoljetan pa o tome nešto znam. Na tim sam pregovorima bio prisutan s ocem i odvjetnikom. Kada smo došli, sve je uglavnom već bilo dogovoreno. Bilo je tamo i nekih drugih ljudi koje nisam poznavao. Direktor Rome je želio da dođem. Ne znam ništa o podjeli transfernog obešećenja" kazao je Ćorić kojemu je, potom, tužitelj pokazao ugovor iz 2014. godine potpisan s agencijom Marija Mamića Rasport Menagement i pitao ga da li mu je rečeno da neće igrati za Dinamo ako ne potpiše taj ugovor.

Također mu je pokazao još jedan ugovor potpisan i sa tvrtkom DigiSport, također od 2014., a koja je također od Marija Mamića.

"Potpisivao sam sve što mi je tata rekao da potpišem. Nitko mi nije ništa uvjetovao. Marija Mamića poznajem,ali nisam s njime komunicirao oko ugovora. Tata mi nikada nije rekao da mi je Mario menadžer" odgovorio je Ćorić, na što ga je tužitelj upozorio da je u istrazi rekao drugačije, da je razgovarao s Mariom kao sa svojim menadžerom.