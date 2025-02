Dabrin sin i supruga neće moći koristiti blagodat nesvjedočenja

Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke osječki Županijski sud u četvrtak je odredio istražni zatvor bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri, a iako su dvoje svjedoka Dabrini bliski srodnici sud je odlučio da neće moći koristiti blagodat nesvjedočenja.

Glasnogovornik suda Davor Mitrović izjavio je novinarima nakon ročišta da je sudac istrage odredio Dabri jednomjesečni istražni zatvor zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke.

"Sudac istrage smatra kako u spisu predmeta postoji dovoljno dokaza o postojanju osnovane sumnje da je okrivljenik počinitelj kaznenih djela, koja mu se stavljaju na teret, a poseban razlog za određivanje pritvora je bojazan od utjecaja na šest svjedoka koji se trebaju ispitati u nastavku postupka", kazao je Mitrović.

Od predloženih šest svjedoka dvoje su bliski srodnici osumnjičenog Dabre, po njegovim tvrdnjama supruga i sin, a ostali prema neslužbenim informacijama četvero njegovih prijatelja. No, sudac istrage smatra kako bliski srodnici nemaju pravo blagodati nesvjedočenja za kaznena djela iz kaznenopravne zaštite djece i u tom dijelu ne mogu uskratiti svoje svjedočenje, istaknuo je Mitrović.

Ističe da na ovu odluku postoji mogućnost žalbe u roku od tri dana, a o žalbi odlučuje izvanraspravno vijeće osječkog Županijskog suda. Na upit novinara Mitrović je potvrdio da Dabro može biti pušten na slobodu i prije isteka roka od 30 dana, ako se do tada ispitaju svi svjedoci.

Dabrin odvjetnik Šime Matak u izjavi novinarima ocijenio je kako u stručnoj i općoj javnosti postoji konsenzus da je pravno besmisleno određivanje pritvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke nakon što mjesec i pol dana svi pa i okrivljenik znaju da se provode izvidi.

Obrana očekuje žurno ispitivanje svjedoka i Dabrino puštanje na slobodu

"On je imao dovoljno vremena, ako je to htio, da utječe na sve te svjedoke pa stoga smatram da određivanje istražnog po ovom osnovu nema nikakvog pravnog smisla", dodao je Matak. Napominje kako bi, po sili zakona, Dabro trebao biti na slobodi čim se ispita zadnji svjedok, a obrana očekuje da to bude žurno.

"Očekujem da svjedoci budu ispitani prije nego što naša eventualna žalba na rješenje o određivanju istražnog zatvora bude riješena i da on nakon toga bude pušten na slobodu", rekao je odvjetnik Matak.

Osječko Općinsko državno odvjetništvo Dabru tereti da je djetetu od 2020. do 2024. omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti.

Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu.

Prije nešto više od mjesec dana Dabro je podnio ostavku na dužnost ministra poljoprivrede nakon objave snimke na kojoj puca iz pištolja sa suvozačkog mjesta automobila, zbog čega su protiv njega pokrenuti izvidi. Kasnije se pojavila snimka kako puca u polju iz kalašnjikova, a mediji navode da DORH također ima snimke Dabre na kojima daje maloljetniku da puca iz strojnice.