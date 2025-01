'Dabro ne smije imati jurišnu pušku, to je kazneno djelo. Je li to politička borba? Da, ali...'

Ovdje je riječ o političkoj borbi, a prema mojim informacijama to nije sve. Oni u Domovinskom pokretu između sebe posjeduju različite snimke raznih vrsta, tako je najnoviju fotografiju Josipa Dabre prokomentirao odvjetnik Branko Šerić. Podsjetimo, u javnost je izašla fotografija bivšeg ministra poljoprivrede, Dabre, na kojoj je vidljivo kako on na njivi maše kalašnjikovom. Uz to, na njoj je gol do pasa uz polje kukuruza, a na sebi ima kratke crne hlače i plastične papuče. Riječ je o fotografiji koja je zapravo samo isječak iz videa koji do sada nije objavljen.

- Dosadašnja praksa nije bila da se određuje istražni zatvor za posjedovanje oružja koje građanin ne smije imati. Zabranjeno je, to predstavlja kazneno djelo, ali do sada se nikad nije određivao istražni zatvor zbog toga ako nije došlo do ugrožavanja sigurnosti - kaže nam Šerić.

Dodaje kako ugrožavanje sigurnosti može biti prekršaj, a posjedovanje ovakvog oružja, kalašnjikova, kazneno je djelo.

- Mogao je predati oružje i nikom ništa, postoji zakon koji kaže da se oružje može predati bez sankcija - kaže odvjetnik. Pitali smo ga i je li moguće da se ponovno obavi pretres Dabrine kuće.

- Mogu oni pretresati što hoće, nakon objave čisto sumnjam da će nešto naći. Ta aktivnost policije je zakašnjela - objašnjava Šerić dodajući kako Dabru sad mogu teretiti za kazneno djelo posjedovanja oružja, koje ne smije imati. Odvjetnik Šerić zaključio je kako misli da Dabro, kao saborski zastupnik, neće izgubiti mandat, a jedino postoji mogućnost ucjene pojedinaca. Nakon što je ova fotografija izašla u javnost, na društvenim mrežama oglasio se i Dabro.

- Svaka nova snimka samo nas učvršćuje u uvjerenju da moramo ustrajati u borbi za hrvatsku poljoprivredu i rješavanje problema u Hrvatskim šumama. Što je pritisak veći, to smo mi čvršći. Hvala vam - objavio je na Facebooku.

Do sada je javnost imala prilike vidjeti kako Dabro puca iz pištolja, vodi djecu na poljanu, streljanu, te ovo zadnje - kako u rukama ima automatsku pušku. Policija je dva puta u manje od tjedan dana pretresla Dabrinu kuću, a bivši ministar predao joj je dva sportska pištolja. Ranije je cijeli slučaj komentirao i ministar Davor Božinović, koji je rekao kako se izvidi u ovom slučaju nastavljaju. Istaknuo je i da policija u koordinaciji s Državnim odvjetništvom provodi sve zakonom propisane radnje i sve ono što im se eventualno pokaže kao neka nova okolnost.

- Policija ima vrlo visoke rezultate razriješenosti kaznenih djela. Ne morate sumnjati da će to biti profesionalno odrađeno - rekao je Božinović. 