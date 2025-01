Dabru čeka plaća od 4400 eura u Saboru. Dio HDZ-a nagovara DP-ovce da se pošalje zamjena

Josip Dabro se vraća u Sabor. On je, nakon ostavke na mjesto ministra poljoprivrede, predao zahtjev za aktivaciju svog saborskog mandata kojeg je dobio u petoj izbornoj jedinici. Saborsko Mandatno - imunitetno povjerenstvo je na sjednici odlučilo da Dabro svoju karijeru nastavlja kao saborski zastupnik jer za to nema nikakve zakonske zapreke. Kad su u pitanju kaznena djela za koje DORH provodi izvide, još nisu podignute kaznene prijave. Ako DORH pokrene kazneni progon zbog snimki, onda će Povjerenstvo odlučivati o tome hoće li mu skinuti saborski imunitet kako bi mu se moglo i suditi. Podsjetimo, DORH provodi izvide zbog dvije snimke.

Na jednoj, Dabro puca iz pištolja kroz prozor automobila u pokretu, što su odvjetnici u javnosti već okarakterizirali kao općeopasnu radnju jer ne gleda gdje puca, mrak je i radi se o naseljenom području pa je mogao nastradati. Na drugoj snimci, prema pisanju Telegrama, Dabro navodno puca iz automatskog oružja i onda ga daje dvojici dječaka. Civili ne mogu legalno posjedovati automatsko oružje, a davanje oružja djeci je zabranjeno. Oporba je zato ogorčena odlukom da Dabro sjedne u saborsku klupu. - Imali smo tragičan događaj u zagrebačkoj školi kad je stradalo dijete. Zbog nasilja. I sad vi u Sabor vraćate čovjeka koji je djetetu dao kalašnjikov! Jeste li vi normalni - pitala je članove Povjerenstva Dalija Orešković.

Dobra plaća

Dabro dolazi na mjesto DP-ove Ivane Mujkić koja ga je mijenjala, a to znači da će voditi saborski odbor koji pripada DP-u, što dodatno povećava plaću. Mujkić je bila predsjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove EU, pa bi tu funkciju trebao preuzeti i Dabro. Premda, Mujkić je diplomirana ekonomistica za razliku od njega, pa nije isključeno da će doći do nekih rošada. Mujkić je bila i u Nadzornom odboru Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u odboru za obitelj i u vijeću za praćenje strategije suzbijanja korupcije. Prema plaćama saborskih zastupnika koji imaju djecu i vode odbor, Dabru čeka lijepa plaća od oko 4400 eura neto svaki mjesec. Točan iznos će se znati kada objavi imovinsku karticu nakon povratka u Sabor. Dabri plaću povećava i to što je otac troje djece koje koristi kao poreznu olakšicu, a i Otok ima niže stope poreza od Zagreba. Iako je predsjednik kluba zastupnika DP-a Ivan Kukavica doveo pod upitnik Dabrin povratak u Sabor nakon što je objavljeno da postoji snimka na kojoj puca iz kalašnjikova i još daje malodobnoj osobi da također ispaljuje metke, stranka si nije mogla dozvoliti takav novi raskol. Zauzeli su stav da je to Dabrina odluka, a ni predsjednik Ivan Penava ga nije odgovarao od povratka.

Kada Dabro ne bi ušao u Sabor, morao bi tražiti novi posao. Podsjetimo, prije ministarske fotelje je uz funkciju glavnog tajnika stranke bio zaposlen u tvrtki Filir Marija Radića. Ali Penava i Dabro su odnijeli pobjedu u unutarstranačkom sukobu, a Radić je izašao iz stranke i osnovao Domino. Sada su ljuti neprijatelji, a Dabro ga je prozvao i za puštanje snimaka pucnjava iz pištolja na kojima Dabro šaržer ispaljuje i kaže "za mog brata Marija". Dakle, Dabro bi morao s ministarske funkcije na tržište nakon što mu istekne povlastica 6+6. Kako smo saznali, čak i neki HDZ-ovci su na fin način pokušali objasniti nekim Dabrinim stranačkim kolegama da bi bilo dobro da se Dabro ne vrati u Sabor i zbog imidža, a neki tumače i zato što bi radije nekoga s kim bi bilo lakše pregovarati. No, Dabro vjeruje da njegov povratak i jamstvo da će se realizirati dogovor oko Hrvatskih šuma. Ruka bivšeg ministra u saboru je službeno 76. ruka u minimalnoj službenoj vladajućoj većini.

Tko će u ministarsku fotelju?

Na zadnjem sastanku Domovinskog pokreta u Vladi, u ponedjeljak popodne, šef te stranke Ivan Penava došao je, kako saznaje 24sata, sa 14 svojih stranačkih kolega. Atmosfera je, kako nam govore sudionici sastanka, bila napeta jer je Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a i koalicijski partner u razgovoru povisio ton prema Josipu Dabri. Nakon toga, kako saznajemo, Dabro je izašao iz Vlade i nije se više vraćao. - Premijer Plenković cijelo je vrijeme čvrst prema Domovinskom pokretu - govori nam visokopozicionirani član HDZ-a koji je upoznat sa tijekom sastanka u Vladi.

- Nije bilo ni puno vremena jer je šef trebao ići za Davos, ne znam koje je instrukcije ostavio ekipi, ali znam samo da je Tomo Medved bio čvrst u stavu prema popuštanju Domovinskom pokretu, dok je Branko Bačić, ministar graditeljstva bio blaži. Dok god se šef ne vrati i ne sjedne se ponovno ne zna se ništa jer još nije gotovo - kaže nam naš sugovornik iz vrha HDZ-a.

Isto nam je potvrdilo više sugovornika iz vrha HDZ-a i Vlade.

- Jedino što je otvoreno pitanje je pitanje ministra. Da bi se uopće razgovaralo o Šumama najvažnije je imenovati odgovornu osobu na dužnosti ministra jer je ta osoba ujedno i predsjednik Skupštine Hrvatskih šuma. Bilo bi neodgovorno govoriti o javnom poduzeću u portfelju nekog Ministarstva dok nemamo odgovornu osobu. Bilo je razgovora o samom sporazumu dvije stranke, bitnim stvarima funkcioniranja kod tih javnih poduzeća generalno, to je razgovor, ništa specijalno - kaže nam naš sugovornik.

Ponavlja da je ključna stvar imenovanje ministra te da se HDZ drži dogovora po kojem će Domovinski pokret predložiti prvog čovjeka resora, za što su im dali vremena.

- Strpjet ćemo se, ništa nije toliko hitno, imamo čovjeka koji odgovara za resor, neka se oni konzultiraju, nek predlože pa ćemo vidjeti je li ta osoba ispunjava sve uvjete. Nismo davali rokove nekorektno bi bilo govoriti evo vam tri ili pet dana. Rekli smo da pokušaju što je prije moguće - zaključio je naš sugovornik.

Iz Domovinskog pokreta kažu da će u petak predložiti novog ministra poljoprivrede, ali i dati imenovanja za članove Uprava u državnim tvrtkama koja, pak, moraju proći na natječaju.