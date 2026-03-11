Dačićeva Anči se rasrdila: Nisam mu ja cura! I žena mu to zna...

A sada onima koji su mu željeli loše, neka mi pošalju adresu da im pošaljem lijek za smirenje. A onima koji su o meni lagali do danas kako sam mu ja djevojka, kako je zbog mene završio čovjek u bolnici, znači organizirano su neke sramne službe napadale njega, dok je čovjek na postelji, a narod nije u tome pa jedva čeka da vidi neki cirkus, ne vjerujte u sve na mrežama nitko od nas ne piše slovo slučajno, budite toga svjesni narode.

Čekala sam da šef dođe živ i zdrav svojoj kući pa da odgovorim svima... Njegova supruga, gospođa Sanja godinama zna da ja branim njezina supruga, a mog šefa dok svi ostali šute. Ona kao žena zna i prepoznaje da ja njega poštujem kao šefa, i sljedeće ona tako dobro izgleda, da moj šef nema potrebu da gleda sa strane.

To što vi neki koji takve stvari izmišljate i pričate, jer polazite od sebe, nisam kriva ni ja a ni Dačić. Samo je tuga što u takvoj situaciji ste jedino njoj priredili onaj cirkus, po mrežama, da nitko nije pomislio koliko je njoj ženi već teško, nego dodatno da vi to začinite, stidite se sebe.

Zna ona odlično tko sam ja, i koliko ja tu obitelj poštujem. Nego vi koji ste postavljali gluposti, ili komentirali ste sigurno od onih koji ožene za kuću, a sa strane švrljaju tako što imaju lijepe.

Ja sam prvi partijski vojnik i ništa više od toga. I dobro došao šefe. Volim te - stoji u objavi.