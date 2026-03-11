U objavi se nije suzdržavala, već je poslala oštru poruku svima koji su, kako tvrdi, likovali nad njegovom bolešću i širili lažne glasine o njihovu odnosu. Naglasila je i da mu ona nije djevojka
Dačićeva Anči se rasrdila: Nisam mu ja cura! I žena mu to zna...
A sada onima koji su mu željeli loše, neka mi pošalju adresu da im pošaljem lekić za smirenje, napisala je Ana Grozdanović. Njezin najveći životni uzor, ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, u utorak je izašao iz bolnice nakon teške borbe za život. U objavi se nije suzdržavala, već je poslala oštru poruku svima koji su, kako tvrdi, likovali nad njegovom bolešću i širili lažne glasine o njihovu odnosu. Naglasila je i da mu ona nije djevojka.
- Danas sam pustila one koji se nisu oglašavali dok nismo znali hoće li ili ne šef ostati među nama. Zato me nema, pratim jeftine duše cijeli dan, koje ne vole ni sebe, a ne njega ili bilo koga drugog. Hvala Bogu što je moj šef živ i zdrav. Gospod mu je dao šansu za novi život jer je dobar čovjek, svima je pomogao, a on tek treba osobnu sreću doživjeti … životne obveze završiti, a ne samo državne i partijske … oženiti sina, udati kćer, postati djed i uživati u starosti sa ženom koja ga prati i koja je uz njega sve ove godine.
A sada onima koji su mu željeli loše, neka mi pošalju adresu da im pošaljem lijek za smirenje. A onima koji su o meni lagali do danas kako sam mu ja djevojka, kako je zbog mene završio čovjek u bolnici, znači organizirano su neke sramne službe napadale njega, dok je čovjek na postelji, a narod nije u tome pa jedva čeka da vidi neki cirkus, ne vjerujte u sve na mrežama nitko od nas ne piše slovo slučajno, budite toga svjesni narode.
Čekala sam da šef dođe živ i zdrav svojoj kući pa da odgovorim svima... Njegova supruga, gospođa Sanja godinama zna da ja branim njezina supruga, a mog šefa dok svi ostali šute. Ona kao žena zna i prepoznaje da ja njega poštujem kao šefa, i sljedeće ona tako dobro izgleda, da moj šef nema potrebu da gleda sa strane.
To što vi neki koji takve stvari izmišljate i pričate, jer polazite od sebe, nisam kriva ni ja a ni Dačić. Samo je tuga što u takvoj situaciji ste jedino njoj priredili onaj cirkus, po mrežama, da nitko nije pomislio koliko je njoj ženi već teško, nego dodatno da vi to začinite, stidite se sebe.
Ja sam prvi partijski vojnik i ništa više od toga. I dobro došao šefe. Volim te - stoji u objavi.
