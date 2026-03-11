Obavijesti

News

Komentari 1
IZAŠAO IZ BOLNICE

Dačićeva Anči se rasrdila: Nisam mu ja cura! I žena mu to zna...

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 4 min
Dačićeva Anči se rasrdila: Nisam mu ja cura! I žena mu to zna...
30
Foto: Instagram

U objavi se nije suzdržavala, već je poslala oštru poruku svima koji su, kako tvrdi, likovali nad njegovom bolešću i širili lažne glasine o njihovu odnosu. Naglasila je i da mu ona nije djevojka

Admiral

A sada onima koji su mu željeli loše, neka mi pošalju adresu da im pošaljem lekić za smirenje, napisala je Ana Grozdanović. Njezin najveći životni uzor, ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, u utorak je izašao iz bolnice nakon teške borbe za život. U objavi se nije suzdržavala, već je poslala oštru poruku svima koji su, kako tvrdi, likovali nad njegovom bolešću i širili lažne glasine o njihovu odnosu. Naglasila je i da mu ona nije djevojka.

POGLEDAJTE GALERIJU:

36
Foto: Instagram

- Danas sam pustila one koji se nisu oglašavali dok nismo znali hoće li ili ne šef ostati među nama. Zato me nema, pratim jeftine duše cijeli dan, koje ne vole ni sebe, a ne njega ili bilo koga drugog. Hvala Bogu što je moj šef živ i zdrav. Gospod mu je dao šansu za novi život jer je dobar čovjek, svima je pomogao, a on tek treba osobnu sreću doživjeti … životne obveze završiti, a ne samo državne i partijske … oženiti sina, udati kćer, postati djed i uživati u starosti sa ženom koja ga prati i koja je uz njega sve ove godine.

A sada onima koji su mu željeli loše, neka mi pošalju adresu da im pošaljem lijek za smirenje. A onima koji su o meni lagali do danas kako sam mu ja djevojka, kako je zbog mene završio čovjek u bolnici, znači organizirano su neke sramne službe napadale njega, dok je čovjek na postelji, a narod nije u tome pa jedva čeka da vidi neki cirkus, ne vjerujte u sve na mrežama nitko od nas ne piše slovo slučajno, budite toga svjesni narode.

Čekala sam da šef dođe živ i zdrav svojoj kući pa da odgovorim svima... Njegova supruga, gospođa Sanja godinama zna da ja branim njezina supruga, a mog šefa dok svi ostali šute. Ona kao žena zna i prepoznaje da ja njega poštujem kao šefa, i sljedeće ona tako dobro izgleda, da moj šef nema potrebu da gleda sa strane.

To što vi neki koji takve stvari izmišljate i pričate, jer polazite od sebe, nisam kriva ni ja a ni Dačić. Samo je tuga što u takvoj situaciji ste jedino njoj priredili onaj cirkus, po mrežama, da nitko nije pomislio koliko je njoj ženi već teško, nego dodatno da vi to začinite, stidite se sebe.

Zna ona odlično tko sam ja, i koliko ja tu obitelj poštujem. Nego vi koji ste postavljali gluposti, ili komentirali ste sigurno od onih koji ožene za kuću, a sa strane švrljaju tako što imaju lijepe.

Ja sam prvi partijski vojnik i ništa više od toga. I dobro došao šefe. Volim te - stoji u objavi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu
NOVO TUMAČENJE POREZNE

Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu

Do kraja prošlog tjedna dobili su čak 7633 žalbe i prigovora na pogrešnu naplatu poreza, a oni još i dalje stižu. I čitateljici koja je iznajmila stan tvrtki za stanovanje radnika, stigao porez: 'Ustanu se živi, to je pogrešno'
Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'
PRVI PUT SU JELE SLADOLED

Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'

Djevojčice u srijedu idu na Zaraznu gdje ih čekaju prvi pregledi. Nakon što se testiraju na bolesti i obave svi potrebni pregledi, liječenje bi se trebalo nastaviti na Rebru - kaže nam Josipa Galić.
STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'
BBC: SNIMKA JE PRAVA

STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'

Iran je 11 dana meta žestokih američko-izraelskih zračnih udara. Gađa se sve, politički i vojni vrh, mornarica, radari, lansirne rampe za balističke projektile, rafinerije nafte

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026