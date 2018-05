'Dajemo' im plazmu, a onda od njih skupo kupujemo lijekove...

Dok je političarima trebalo pet godina da odluče o sudbini Imunološkog zavoda, krvna plazma naših darivatelja krvi otputovala je do četiri zapadnoeuropske zemlje.

Od lani se u našim bolnicama koriste skupi lijekovi koje je proizvela švicarska Octapharma.

Od Agencije za lijekove i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dobili smo potvrdu da švicarska Octapharma od lani u Hrvatsku izvozi lijekove dobivene od plazme naših dobrovoljnih davatelja krvi. Prerađuju je u nekoliko tvornica u Francuskoj, Švedskoj, Austriji i Njemačkoj. Halmed je uz to izdao dopunu svojih pravila po kojima proizvođači koji proizvode lijekove iz naše krvne plazme moraju navesti podrijetlo na pakiranju proizvoda.

Ministar zdravstva dr. Milan Kujundžić, a i njegov prethodnik dr. Darijo Nakić, odobrili su interventni izvoz plazme iz Imunološkog kako ne bi propala. Nekoliko desetaka tisuća litara plazme preradili su u švicarskoj tvrtki Octapharma u vrlo skupe lijekove albumin i imunoglobulin.

Prerada plazme je unosan posao

Doze albumina koje je radio Imunološki bile su od 270 do oko 430 kuna, a doze imunoglobulina od oko 650 do oko 1250 kuna. Prerada plazme u lijekove unosan je posao, a sad ga vodi švicarska tvrtka. No prije toga u Imunološkom je za 20 tona plazme rok trajanja od tri godine, u kojem se mogu raditi ovi lijekovi, bio istekao. Ta se plazma prodala za male novce za vrlo skromniju i jeftiniju preradu u dijagnostičke svrhe. Bilo je bolje prodati za bilo koju svotu nego da moraju plaćati uništavanja plazme.

Prema prijedlogu za spas Imunološkog, koji nakon Skupštine Grada Zagreba treba prihvatiti i Vlada, u roku od 90 dana moraju izraditi procjenu koliko će trebati novca i vremena da se izgrade novi pogoni. No jasno je da će od kamena temeljca do početka proizvodnje proteći godine. Za to vrijeme našu krvnu plazmu prerađivat će u inozemstvu.

Do sada smo je davali izravnom pogodbom, potvrdili su nam neslužbeno u Ministarstvu zdravstva. Kako će biti ubuduće, zasad se ne zna. Prema prijedlogu koji je prošao u zagrebačkoj skupštini, planira se oživljavanje kompletne proizvodnje, pa i virusnih cjepiva. Dok je Imunološki bio dioničko društvo, zaboravili su u temeljni kapital navesti sojeve za virusna cjepiva, pa su ona de facto ostala u vlasništvu države.

Serumi protiv ospica i HPV-a

Dobro upućeni potvrđuju nam da su tako slučajno osigurali da ti sojevi ostanu državni i da se nikako ne mogu privatizirati.

Dosad je bila poslovna tajna koliko imamo virusnih sojeva od kojih se proizvode cjepiva. Iz Imunološkog su dolazili i serumi protiv zmijskih otrova, koje više ne proizvodi ni Francuska, te serumi protiv otrova crne udovice.

Zavod je proizvodio alergene kojih nedostaje u bolnicama, kao i prirodni interferon, koji se koristio za liječenje HPV-a, pa i raka grlića maternice. Ugledni ginekolog i onkolog dr. Damir Eljuga isticao ga je kao izniman lijek.