Vodič za bedake: Imaju i upute, ali opet nekako uspiju kiksati...

Za HDZ-ovce ne prestaju problemi oko imovine koju su prijavili u imovinskim karticama.

Nesrazmjer stvarne i prijavljene imovine stajat će Josipa Đakića (HDZ) 12.000 kuna. Kaznu mora platiti u šest rata. Odlučilo je to Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Đakić je 2011. naveo da ima klijet i 2,5 hektara vinograda, a zapravo mu se vinograd prostire na 3,7 hektara. Apartmane na Šolti prijavio je 2012. godine, ali ne 2016., iako je trebao.

Na Šolti od 2013. ima i parkirno mjesto od 37 kvadrata, ali ga nikad nije naveo u kartici. Suvlasništvo u stanu od 189 kvadrata u Virovitici naveo je 2011., ali kasnije ga nikad više nije spomenuo.

Jedna kuća više/manje

U očitavanju Povjerenstvu Đakić je naveo da su vlasnici tog stana njegova bivša supruga i sin. Povjerenstvo je ustvrdilo da je, prema zemljišnim knjigama, on i dalje suvlasnik te da je to trebao prijaviti.

Utvrdili su i da je od 2017. vlasnik stana u Virovitici od 82 kvadrata, što isto nije naveo u kartici. U njoj nikad nije naveo ni suvlasništvo u dvorištu od 95 kvadrata u Virovitici. Đakić je vlasnik lokala, a najamninu je upisao kao plaću supruge. On tvrdi da je to bila pogreška, kao i to da je visina najma 1800 kuna godišnje, a riječ je o mjesečnom iznosu.

Od pokretnina HDZ-ovac je vlasnik VW Touarega iz 2017. godine. On tvrdi da ga je kupio karamboliranog i popravio ga, a kako Povjerenstvo ima podatak da je auto uredno registriran, smatraju da ga je trebao upisati.

Đakić je vlasnik i OPG-a, no ni njega nema u kartici, kao ni da je na to ime, ali i vinograda, primao subvencije od Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Iako je Đakić 2011. u kartici upisao vikendicu u Šibeniku i brodić iz 2008., kasnije ih nigdje ne navodi. Imao je i kredit, koji je dignuo 2008. i trebao vraćati do 2033. godine, no kredit se više nigdje ne spominje.

Đakić je Povjerenstvo izvijestio da je kredit u međuvremenu otplatio prodajom dionica Ine, ali te dionice nikad nije prijavio u kartici, kao ni dividende koje prima od ostalih dionica koje su uredno upisane.

HDZ-ovac se od supruge rastao 2016., ali kad je trebao, nije upisao ni svu njezinu imovinu od neplodnog tla u Zatonu od 647 kvadrata, vinograda od 4361 kvadrata, suvlasništva u stanovima od 108 i 86 kvadrata u Virovitici, dionice i dividende.

Sve lijepo piše - kako i gdje ispuniti

Od 2015. godine Povjerenstvo je uvelo mogućnost elektroničkog obrasca, a svi dužnosnici dobili su i upute, dok se iste nalaze i na službenim stranicama Povjerenstva. Proces ispunjavanja kartice jednostavniji je od ispisivanja opće uplatnice.

Lijepo je naznačeno što, kako i gdje ispuniti, a ako ni tad nekome nije jasno, u Povjerenstvu su otvoreni pomoći pri ispunjavanju. Ništa to nije pomoglo Đakiću, Kuščeviću, Tolušiću i ostalima koji su propustili to ispravno napraviti.

No treba imati na umu da ovim zastupnicima i bivšim ministrima možda nije bio problem ispunjavanja, nego nepoznavanja vlastite imovine. Imaju toliko toga, da jednostavno nekad zaborave milijunske nekretnine i pokretnine.

Jedna kuća više-manje. Nikakvo povjerenstvo im u tome ne može pomoći osim da se osnuje novo za zaboravljenu imovinu pa da ondje potraže savjete.

Povjerenstvo je pokrenulo postupak protiv bivšeg ministra Tomislava Tolušića, koji je u imovinskoj kartici pogrešno prijavio površinu kuće, a nije prijavio okućnicu.

Zbog neformalnih sastanaka vezanih uz krizu u koncernu Agrokor otvoren je postupak protiv ministra financija Marića. Protiv premijera Plenkovića neće se pokretati postupak zbog kupnje stana 2003. po povlaštenim uvjetima, jer tad nije bio dužnosnik.