Đakovo ima 13 pozitivnih, sestre iz vrtića su negativne na test

Mislim da sestre koje rade u samostanskom vrtiću nisu bile pozitivne. I mislim da će situacija do sutra biti potpuno obrađen, izjavio je epidemiolog osječkog Zavoda za javno zdravstvo Karlo Kožul za HRT

<p>Jučer smo uzeli preko 180 uzoraka i ukupno imamo 13 pozitivnih osoba na području Đakova. Nekoliko je uzoraka nejasno i moramo ići dalje u dodatna testiranja i 'hvatanje' kontakata. Svi kontakti potvrđenih oboljelih su pod nadzorom, izjavio je epidemiolog osječkog Zavoda za javno zdravstvo <strong>Karlo Kožul</strong> za <a href="https://vijesti.hrt.hr/627456/u-akovu-13-pozitivnih-sestre-iz-vrtica-negativne">HRT. </a></p><p><strong>Vlasnik zadarskog restorana ugostio zaražene tenisače: </strong></p><p>Izjavio je kako se časne sestre u samostanu uredno pridržavaju samoizolacije i drže se svih pravila, te kako je zaraza najvjerojatnije stigla iz Kosova. </p><p>- Mislim da sestre koje rade u samostanskom vrtiću nisu bile pozitivne. I mislim da će situacija do sutra biti potpuno obrađena. U bolnici su dvije sestre i dva bogoslova koji bi mogli razviti srednje simptome, jer imaju neke kronične bolesti. Uglavnom kod nikoga nema simptoma - objasnio je Kožul. </p><p><br/> <br/> - Zabrana posjeta domovima i bolnicama je najbolja mjera koja se može donijeti. Mlađi ljudi praktično prehodaju Covid, ali kod starijih osoba može biti koban. Moramo zaštititi bolesne, imunokompromitirane i starije - rekao je te poručio osobama koje baš ne moraju ići liječniku, savjetovao je da ne idu.</p><p>- Puno se stvari, poput recepata - mogu riješiti putem moderne tehnologije - dodao je.</p><p>- Rinovirus smo preskakali na fakultetu jer se smatralo da nije nešto specijalno, radi se o prehladi. Ova mutacija virusa pokazala nam je da je on puno opasniji i može napraviti teške posljedice. Sad će se obrađivati i proučavati na drugi način. Uspoređujemo ga s gripom, ali to nije tako. Mislimo da će biti drugi, treći val, ali to nije tako. Virus gripe se javlja u zimskim mjesecima, a ovaj virus kontinuirano djeluje i u ljetnim mjesecima, upozorio je Kožul. Jedina je prava zaštita - cjepivo - zaključio je. <br/> </p>