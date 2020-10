Dalija Orešković: HDZ i SDP su političke kukavice, važna im je samo politika brige o sebi

"Funkcija oporbe je da bude snažan i jasan korektiv u vlasti i to SDP nije mogao ponuditi. Ne može se oporba slizavati i staviti u isti čamac s vladajućima" - izjavila je Orešković

<p>Dalija Orešković se gostujući na <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a565348/Sastanak-klubova-Teski-promasaj-ne-moze-se-oporba-slizavati-s-vladajucima.html">N1 televiziji</a> oštro obrušila na HDZ i SDP. Na pitanje kako joj se čini poziv predsjednika SDP-a, Peđe Grbina premijeru da okupi sve stranke kako bi svi zajedno razgovarali o trenutnim problemima, krizi, kao i o rebalansu proračuna. Dalija Orešković je komentirajuči to rekla "neka joj Grbin ne zamjeri ali da je to definicija razloga propadanja SDP-a kao nominalno najjače oporbene stranke, nerazumijevanje čemu bi oporba trebala služiti i razlog zašto Hrvatska 30 godina tapka u mjestu".</p><p>- Funkcija oporbe je da bude snažan i jasan korektiv u vlasti i to SDP nije mogao ponuditi. Ne može se oporba slizavati i staviti u isti čamac s vladajućima. U načinu kako vide svoju uloge kada sjednu na vlast nema suštinske razlike između HDZ-a i SDP-a - izajvila je Orešković.</p><p>- Mi smo u nekoliko navrata imali prilike vidjeti koliko je ova vlada nezainteresirana za bilo kakav pomak prema naprijed. U takvoj situaciji pozivati HDZ i premijera Andreja Plenkovića da mu budemo što? Da im držimo svijeću? Da mu budemo alibi? Za sve ono loše? Za zaustavljanje pozitivnih pomaka? Za cementiranje stanja u društvu za iduće četiri godine? Mislim da je pucanj u nogu i teški promašaj - oštra je bila Orešković.</p><p>Osvrnula se i na svoj posao u Janafu, te utvrdila da nema ničeg sportnog u tome kako je dobila taj posao.</p><p>- Sporna je količina manipuliranja u javnom prostoru kako bi se ocrnio moj rad i rad svih koji pošteno obavljaju svoj posao - rekla je Orešković.</p><p>Dalija Orešković jučer se ispričala svim svojim biračima i građanima zbog odlaska Sabora na dvotjednu stanku, a i danas smatra da je to pogrešna odluka. </p><p>- Odlazak na saborsku stanku pokazuje koliko je vladajućima stalo do Hrvatske do njezinih građana, a govori i o vladavini prava jer na stanku, kaže, odlazimo na temelju običajnog prava a ne na temelju odredbe Poslovnika koju su sami sebi izmislili HDZ-ovci. Tko ima obraza nakon 7 tjedana otići u stanku - upitala se saborska zastupnica Stranke s imenom i prezimenom.</p><p>- Sad kad smo na rubu pucanja i u lošoj društvenoj klimi, u javni prostor se uvode stari jedni te isti neprijatelji i povijesne teme umjesto da se pozabavimo sa stvarnim temama koje nas muče. Velikim političkim strankama svrha je postojanja politika brige o sebi - prozvala je oštro HDZ i SDP.</p><p> </p>