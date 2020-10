Ore\u0161kovi\u0107 (SIP) je tijekom slobodnog govora u Hrvatskom saboru kazala je da zbog pauze u zasjedanju Sabora osje\u0107a dubok sram te je uputila isprike svojim bira\u010dima.

<p>Nakon što je ranije predsjednik HDZ-ovog Kluba zastupnika prozvao <strong>Daliju Orešković</strong> zbog njenog poslovanja s Janafom do kojeg Orešković nije došla preko natječaka, saborska zastupnica se na Facebooku oglasila oko toga kako je do toga došla.</p><p>- Sugerirao bih Orešković da umjesto isprike svojim biračima objasni kako je to ona baš između 5000 odvjetnika u Hrvatskoj izabrana bez javnog natječaja zastupati velike poslove za Janaf - kazao je Bačić.</p><p>- Moj kratak odgovor glasi: u skladu sa zakonom, a ako vladajuće zanima više, pozivam ih da prihvate osnivanje saborskog istražnog povjerenstva koje oporba predlaže. Ujedno bi mogli prihvatiti i moje prijedloge: a) uvođenja pune fiskalne transparentnosti za sva tijela javne vlasti, uključujući i sva trgovačka društva u javnom vlasništvu pa bi fakture svih odvjetnika koje je Janaf plaćao mogle biti javno dostupne, a ne samo moja, b) ustroja javnog registra u kojem bi se objavljivali svi poslovi i svi ugovori sklopljeni sa bilo kojim tijelom javne vlasti, uključujući i sva trgovačka društva u javnom vlasništvu, pa nam u nekoj boljoj budućnosti posebna saborska istražna povjerenstva neće niti biti potrebna - napisala je Orešković na Facebooku.</p><h2>Orešković i Tomašević se požalili zbog stanke</h2><p>Orešković (SIP) je tijekom slobodnog govora u Hrvatskom saboru kazala je da zbog pauze u zasjedanju Sabora osjeća dubok sram te je uputila isprike svojim biračima.</p><p>- Svima koji su mi svojim glasom omogućili mandat želim se ispričati i reći da osjećam dubok sram zbog pauze od dva tjedan na koju nas vladajući šalju - kazala je Orešković ocijenivši tu pauzu kao bijeg HDZ-ovaca od odgovornosti. Pozvala je vladajuće da odustanu od pauze i prime se posla.</p><p>Stanku u zasjedanju Sabora kritizirao je i<strong> Tomislav Tomašević (Možemo) </strong>ustvrdivši kako „sustavni nerad Sabora kulminira nezasluženom dvotjednom stankom koja će uslijediti nakon današnjeg glasanja”.</p><p>- Nije čudo da je Hrvatski sabor najlošije ocijenjena institucija vlasti od stranke hrvatskih građana - kazao je Tomašević koji smatra da Sabor u vrijeme jedne od najvećih kriza u povijesti ne bi trebao odlaziti na stanku.</p><p> </p>