MOJ PRVI BOŽIĆ

Dalija Orešković objavila stare fotke: Evo za one koji mi šalju poruke o partizanima i Božiću

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Za one koji mi danas šalju poruke "tko je mogao zamisliti lani, da će Božić slavit partizani", evo malog vremeplova iz obiteljskog albuma, napisala je saborska zastupnica na svom Facebook profilu, Dalija Orešković.

- S lijeve strane je slika mog prvog Božića 1977.g., s desne je slika par godina kasnije. I tako je bilo svakog Božića u razdoblju one "tamnice od Jugoslavije". Mi se ni tada nismo skrivali. Nismo spuštali rolete - nastavila je u objavi.

Foto: Facebook

Dodala je da ju roditelji nisu učili da vjera dijeli, niti da drugog čovjeka prosuđuje po tome kojem se Bogu netko moli, ili se ne moli uopće.

- Nitko nije bolji samim time što za sebe kaže da je vjernik. Mnogi su, navodno u ime vjere, počinili monstruozne zločine. Nažalost, mnogima je i nadalje vjera opravdanje za mržnju i zlo koje drugima nanose. Nekima je vjera samo valuta s kojom se dobro trguje. Kao na primjer vladajućima. Mnogi među njima se prije devedesetih nisu znali ni prekrižiti. Tada su bili dio vladajućih struktura, za njih nije bilo ni borova, ni Božića ni misa. Nema ovakvih fotografija u njihovim albumima. Zato im sada Crkva rezervira klupe u prvim redovima - napisala je.

- Kuda to Hrvatska ide ako počnemo prstom upirati i razdvajti tko je vjernik, i koje vjere, a tko nije? U prošlom sustavu, u onoj navodnoj "tamnici" bili smo po pitanju vjere iskreniji i slobodniji. Isti oni koji su tada vjerovali u partijsku knjižicu, a ne u Boga, sada iz nas "istjeruju đavla" nazivajući nas svakakvim imenima. Takvima poručujem, ako ne znaš što je bilo, pogledaj u obiteljski album - nastavlja u objavi.

- Mi koji smo kroz sva povijesna razdoblja, a osobito u teškim, turbulentnim i ratnim vremenima bili na istoj i ispravnoj strani povijesti, nemamo potrebe liječiti komplekse, pa u tu svrhu o toj povijesti lagati kako bi se sakrili vlastiti grijesi, kako oni prošli, tako i sadašnji. Je li tako, Plenkoviću - zaključila je u objavi.

