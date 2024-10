Dalija Orešković oplela po Ivanu Turudiću, sumnja da je on davao informacije iz istraga HDZ-u

Dalija Orešković (DOSiP) u srijedu je u Hrvatskom saboru izrekla svoju sumnju da je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić taj koji je HDZ-u davao informacije iz istraga, a SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić rekao je kako ne vjeruje da je Turudić ključna osoba za očuvanje pravne sigurnosti u RH.

"S obzirom da Glavni državni odvjetnik odbija baš svaki poziv na provođenje internih istraga, moja sumnja pada na njega", rekla je Orešković tijekom rasprave o Izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu Državnih odvjetništva RH u 2023.

Navela kako zahtjev za skidanje saborskog imuniteta u pravilu potpisuje glavni državni odvjetnik, dodavši da Turudić sam kaže da je dopis o potrebi skidanja imuniteta za dva skora uhićenika - Josipa Škorića i Josipa Šarića, imao na svom stolu.

"Mi jedino ne znamo kako to da taj zahtjev nije stigao do saborskog Mandatno-imunitetnog povjerenstva na vrijeme, ali je stigao do HDZ-a jer su uhićenici znali što im se sprema", ustvrdila je Orešković.

Smatra i da je Turudić na sjednici saborskog Odbora za pravosuđe krajem rujna potvrdio dojam kako je 'dojava o skorim uhićenjima bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića i bivšeg saborskog zastupnika Josipa Šarića - bila ciljana'.

Orešković drži i da je 'taj netko tko je te dojave izvršio, HDZ-u napravio veliku uslugu' koja će, smatra, uskoro biti i vraćena - možda i kod prihvaćanja i izglasavanja ovog izvješća.

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić smatra da Hrvatska funkcionira po principu - kadija te tuži, kadija ti sudi. Upitao je je li glavni državni odvjetnik Turudić 'ključna osoba u zemlji za očuvanje vladavine prava i pravne sigurnosti u zemlji'.

"Ja ne vjerujem", rekao je Hajdaš Dončić ustvrdivši ni 'građane ne vjeruju', a da 'vjeruje samo HDZ'.

Tijekom rasprave saborska oporba je navodila da već pet godina imamo ista izvješća. Također je izražavala sumnju kako je nekome jako stalo da pravosuđe ne da bude neovisno, već da ne može funkcionirati i ne može pratiti ono što se događa u Hrvatskoj, pa i okruženju, kada se govori o kriminalu, tokovima kriminala i slično.

"Mi iz godine u godinu očekujemo da će ljudi u DORH-u ganjati sve kriminalce svijeta koji imaju nekakav interes prema Hrvatskoj i trebaju ganjati nekoga tko ima na raspolaganju dronove i najbolju tehnologiju, a oni imaju Fiat punto i jedan mobitel koji je super ako ima boju", rekao je SDP-ov Mišel Jakšić.

Kujundžić (Most): Postoji manjak političke volje da se procesuiraju korupcijske afere koje uključuju politički vrh

Mostov Ante Kujundžić rekao je da institucije koje bi trebale štititi zakonitost i pravdu često djeluju kao produžena ruka političkih elita koje dominiraju u više manje svim aferama.

Smatra da je jedan od ključnih problema "selektivna nesposobnost" i manjaka političke volje da se procesuiraju korupcijske afere koje uključuju politički vrh. Naveo je kako izvještaji državnih odvjetništava za 2023. pokazuju kako se čak dvije trećine svih afera tiču pojedinaca iz vladajuće stranke i da u velikom broju slučajeva izostaju konkretne posljedice.

Kujundžiću je posebno alarmantan podatak iz izvješća da je od 1339 prijavljenih osoba zbog zlouporabe položaja, USKOK odbacio prijave protiv čak 93 posto njih.

Viktorija Knežević (Klub Centra i Neovisne platforme Sjevera) tvrdi da je Hrvatska ove godine 'stala uz bok zemljama poput Gvatemale, Venecuele, Bolivije i Hondurasa' u kojima su održavani prosvjedi zbog imenovanja državnih odvjetnika.

Za razliku od oporbe Ivica Kukavica iz vladajuće Domovinskog pokreta (DP) podržao je izviješće DORH-a za 2023.. Poručio je glavnom državnom odvjetniku Turudiću da ima potporu njegove stranke da napravi sve kako bi DORH bio ono što i treba biti - stup društva.

"Također, i da svi građani znaju da je DORH institucija u koju mogu imati puno povjerenje da će odraditi svoj dio posla", dodao je Kukavica.