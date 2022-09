'Dalmacija će struju zbog grijanja ove zime platiti 160 milijuna kuna više nego prije'

U Dalmaciji se prosječno mjesečno potroši oko 700 kWh što znači da će ti građani u prosjeku platiti oko 450 kuna više u ovih šest mjeseci. Dovedeni smo u situaciju da nas prisiljava štedjeti, a mogućnosti za uštedu nemamo. 2.500 kWh je donja granica za osnovnu egzistenciju u kućanstvu - komentirao je Vladine mjere član udruge Splitski potrošač i stručnjak za kupoprodaju električne energije Nenad Kurtović za N1.

Iz spomenute udruge izračunali su da će kućanstva s većom potrošnjom struje platiti oko 160 milijuna kuna više električnu energiju nego do sada u zimskom periodu. To se uglavnom odnosi na područje Dalmacije jer ondje se griju na struju. Kurtović dodaje kako oni koji koriste plin direktno ili indirektno kroz toplane zaštićeni su jer je cijena zaustavljena od daljnjeg rasta na šest mjeseci.

- Stalno se govori o malom postotku kupaca. A tih kupaca koji spadaju u visoku potrošnju kuća ima 15 posto, i to uglavnom u Dalmaciji, ali troše 44 posto ukupne energije koju HEP isporuči. To je ogromna količina energije i ogroman iznos. To je oko 160 milijuna kuna koliko će ta kućanstva platiti više. Opterećen je i HEP, treba mijenjati cijeli sustav naplate - pojasnio je.

Udruga Splitskih potrošača samo je jedna od onih koji ne skrivaju nezadovoljstvo vladinim mjerama smatrajući ih neravnomjerno raspoređene. Zbog ograničenih cijena pojedinih prehrambenih proizvoda Udruga trgovine prošli tjedan je najavila da će poslati dopis vladi jer, tvrde, da se trgovce prisiljava da prodaju određene proizvode ispod nabavnih cijena. Šef udruge trgovine pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) Martin Evačić je pojasnio kako je "Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi, prodaja ispod nabavne cijene visoko je kažnjiva, s kaznom do čak 5 milijuna kuna po pojedinom slučaju."

