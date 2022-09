Ograničenje cijena hrane: 'Mjere će se pratiti i u slučaju potrebe dodatno intervenirati'

Vlada Andreja Plenkovića ograničila je cijene pojedinih osnovnih prehrambenih namirnica. Brašno, ulje, meso i slični proizvodi stajat će nas tako manje, no neki su trgovci s polica već počeli povlačiti upravo te prehrambene proizvode.

Ovaj problem, ali i mnoga druga pitanja, u HRT-ovoj emisiji U mreži prvog, komentirali su predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović, dopredsjednik HUP-ove Udruge trgovine predstavnik malih trgovaca Mirko Budimir te državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Zdravko Tušek.

Iz HUP-ove Udruge trgovine, Budimir je komentirao da je u tijeku prilagođavanje odredbi, istaknuvši pritom da Zakon o nepoštenom natjecanju nije dobro dogovoren.

- Prema priopćenju koje smo jučer primili nema straha za trgovce da će biti kažnjavani ako prodaju te proizvode, rekao je.

Državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede Tušek na to dodaje da kada je riječ o nepoštenim trgovačkim praksama, što je bila prva nedoumica za trgovce i zbog čega su najavljivali da će povlačiti proizvode s polica, razjašnjeno je da se ovaj slučaj tretira kao iznimka i trgovci koji će prodavati proizvode na koje su cijene ograničene neće se tretirati kao oni koji krše Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama.

- Želimo izaći u susret potrošačima koji će teško podnijeti ovu krizu. Mjere će se pratiti i u slučaju potrebe će se dodatno intervenirati, rekao je Tušek.

Budimir je, pak, istaknuo da u ovom slučaju konkretno postoje dvije razine problema: trgovci su, naime, spremni i dat će obol Vladinim mjerama da bi građani što jednostavnije prebrodili krizu.

- Marža ograničena na 5 posto je niža od one koja je bila. Drugi problem su postojeće zalihe, naša kratkoročna imovina. Ne samo da ćemo davati obol kroz maržu, nego i kroz imovinu koju ćemo davati ispod cijene. To ćemo morati još s vladom iskomunicirati, dodao je.

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović, pak, pozdravlja ove mjere. Istaknuo je pritom da postoji zabrinutost zbog ograničavanja cijena hrane, posebno zbog sektora koji su inače u lošem stanju i koje gubimo.

-To su prije svega sektor mljekarstva, svinjogojstva, a i sa šećerom ne stojimo baš najbolje, naglasio je. Osvrnuo se također i na smanjivanje cijene od strane proizvođača, rekao je da je najnovija informacija stigla jučer s istoka Hrvatske o otkupnoj cijeni suncokreta.

- Dogovorena je otkupna cijena od 4,50 kuna, to je 10 posto, bez obzira na to što je preuzeta već 1.9.2022. Još smo u komunikaciji, ali dolazi do toga, naglasio je.

-Nalazimo se u vrlo izazovnim vremenima za hrvatsko stočarstvo, no Vlada je stala iza stočara, istaknuo je Tušek. Objašnjava da su potpore uvelike povećane, kao i investicijski programi kojima su povećani kapaciteti.

Dodaje da su trenutno određeni natječaji uz obradi te niz mjera kojima su povećana plaćanja prema poljoprivrednim proizvođačima. S druge pak strane, u lošoj situaciji ostaju trgovci, naglasio je Budimir.

- Mi imamo ugovore po kojima smo nabavili robu i koje moramo ispoštovati, kao i proizvođači, ne može retroaktivno. Kupili smo po velikim cijenama, a moramo prodavati po jeftinim. To je direktni trošak trgovaca. Veći trgovci imaju veće troškove, više su nabavili, manji manje. Hoće li biti prebacivanja na druge proizvode, još ćemo vidjeti. Svi mi, trgovci i proizvođači, nadamo se da su ovo kratkoročne mjere i da će doći do stabilizacije tržišta, naglasio je.

