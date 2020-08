Dalmacija kuha od korone, ali zagrebačka gimnazija šalje 140 učenika tamo na maturalac

U srijedu je bio sastanak 60-roditelja s ravnateljicom Gimnazije Lucijana Vranjanina na kojem je rečeno da se ne odustaje od toga da se u nedjelju krene na maturalac put Šibenika, Vodica, Splita, Hvara...

<p>Prvi dan - sastanak grupe u ranim jutarnjim satima na parkiralištu škole, vožnja kvalitetnim turističkim autobusom u smjeru Dalmacije. Odlazak prema Šibeniku – najstarijem samorodnom hrvatskom gradu na Jadranu. Šetnja i razgled kulturno-povijesnih znamenitosti u pratnji lokalnih vodiča. Katedrala sv. Jakova, Biskupska palača, Kneževa palača, Gradska vijećnica - drugi dan NP Kornati, treći dan Vodice.. i tako preko Splita sve do Hvara. Ovo je samo dio sedmodnevnog maturalca na koji se u nedjelju spremaju maturanti Gimnazije Lucijana Vranjanina iz Zagreba. </p><p>Njih 140 na put kreće u nedjelju, a odgode zbog korone – nema.</p><p>Sukus je to poslijepodnevnog sastanka u srijedu u gimnaziji na kojem je bilo 60-ak roditelja i ravnateljice škole koja je čvrsto odlučila da se na maturalac ide. </p><p><br/> Javio nam se jedan od užasnutih roditelja: </p><p>-Maturalaca se, unatoč lošoj epidemiološkoj situaciju u Dalmaciji, ne odgađa i ravnateljica škole na sastanku je rekla da su joj ruke vezane. Na nas roditelje prebacila je da smo mi potpisali ugovore s agencijom i ako otkažemo, da nam agencija neće vratiti novac – rekao nam je roditelj koji je bio na sastanku i koji je i sam djelatnik u školskom sustavu te se užasnuo da toliko djece šalju na izlet. i to usprkos preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da se odgode sva putovanja učenika zbog loše epidemiološke slike.</p><p>A posljednjih dana upravo je Dalmacija najveće žarište korone u kojem je u srijedu objavljeno 138 novooboljelih slučajeva. <br/> Štoviše, u svojoj preporuci HZJZ je naveo kako se upravo tijekom putovanja autobusa lako može prenijeti Covid. Očito, nedovoljno upozorenje za ovu školu i agenciju.</p><p>Sam maturalac organizira agencija Speranza koja, prema riječima roditelja, ne namjerava vratiti novac ako djeca ne odu na maturalac.</p><p>- Na sastanku je bila i jedna majka koja je rekla da joj se vratio tumor i da šalje dijete na maturalac s kojeg se može s koronom. Neka djeca žive i s djedovima i bakama koji su u ugroženoj skupini. Ako se netko zarazi, tko će odgovarati, tko će u izolaciju s tim djetetom. Sva djeca sa svojim roditelja. To je užas – govori uznemireni roditelj. </p><p>Sama ravnateljica škole Milica Medak za index je izjavila da odgađanje puta nije opcija: </p><p>Maturalac se ne može prebaciti na neki drugi termin. Odgađanje maturalca nam nije prihvatljiva varijanta jer učenici kreću u 4. razred pa ne znamo uopće u koje vrijeme bi se maturalac mogao održati. Moraju se pripremati za maturu, a imamo i situaciju s pandemijom za koju ne znamo kad će nestati, ne vidimo svrhu u odgađanju, agencija ionako neće vratiti novac. Postavlja se pitanje možemo li mi kao škola u ime roditelja reći da se ne ide na maturalac, a agencija im svejedno neće vratiti novac - rekla je za index ravnateljica.</p><p>Roditelj koji nam se javio rekao je da su se na sastanku držali epidemioloških mjera te održavali propisani razmak, a da je na sastanku bilo oko 60 roditelja ističući revoltirano još nešto: “Rečeno je da su na sastanak pozvani samo oni roditelji koji su imali kakva pitanja. Svi ostali koji nemaju primjedbe na putovanje nisu morali doći”. Kao i sam iz sustava školstva ocjenjuje stravičnim da ministarstvo samo daje preporuke da se ne ide na maturalce, ali da se to ne može zabraniti, a da se ovakvim potezom ugrožava djeca i njihovo zdravlje. </p><p>I mi smo poslali upit školi te ćemo objaviti njihov odgovor kad ga dobijemo.</p>