Nevjerojatna snimka iz mećave, Dalmatinac se probija u snijegu: 'Je*ate led, ja ne vidin di san!'

Snijeg i led okovao je hrvatske ceste. Mnogi su zapeli u mećavi na putu od Zagreba do Dalmacije. Jedan od njih je i muškarac čija snimka se dijeli društvenim mrežama.

Snimka je prvi put objavljena na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode.

- Je*ate led, ja ne vidin di san - kaže muškarac koji potom zaziva Boga.

- Aj ća... ne vidim ništa! Pomalo... - govori svom suvozaču, očito uplašen, vozeći sporo, dok mećava doslovno na trenutke mete svaki pogled ispred automobila.

Kući je stigao tek u 4 sata ujutro.

Naime, u jednom trenutku noćas je iza 3 sata bilo nakratko moguće starom cestom probiti se do Dalmacije, no oni koji su to pokušali, svjedočili su razlozima zašto su sve ceste i dalje zatvorene.

Policija još jednom upozorava da se na put ne kreće bez potrebe i da se pomno prate meteo uvjete te poštuju prometne propise jer nečija nepromišljenost može ugroziti i njega i druge sudionike u prometu, istaknuli su iz policije.

