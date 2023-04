Damir Dekanić izašao iz pritvora

Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku odlučio je da župan Damir Dekanić, zajedno sa tri uhićena policajca te ženom u čiju se kapiju pijan zabio službenim automobilom, izlaze iz pritvora u kojemu su proveli proteklih 30 dana.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Tada se, nakon njihova uhićenja, smatralo da postoji bojazan da svojim boravkom na slobodi utječu na svjedoke koji će biti relevatni u ovom slučaju kada dođe do suđenja. No, pušteni su da se brane sa slobode.

Kako smo ranije izvijestili, župan Dekanić je u zatvoru imao i mobitel te je zvao prijatelje i svjedoke. Sve to doznao je i USKOK. No, niti USKOK nije tražio produljenje pritvora. To može značiti i da su okončali istragu te da su dokazi protiv Dekanića definirani.

Dekanića se, kao i druge, tereti za trgovanje utjecajem, zloporabu položaja i ovlasti te pomaganje u kaznenim djelima.

