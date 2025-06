Damir Habijan: Pravosudna policija spriječila je još veću tragedija u zatvoru Bilice

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je u utorak kako je brzom reakcijom pravosudne policije u splitskom zatvoru Bilice, u kojem je u jučerašnjem požaru ozljedama opasnim po život stradalo pet zatvorenika, spriječena veća tragedija.

"Izražavam zahvalnost pravosudnoj policiji i njihovoj brzoj reakciji u zatvoru Bilice čime je spriječeno da dođe do već tragedije", rekao je ministar Habjan prilikom posjete zatvoru Bilice. Zaželio je brz oporavak svim stradalim zatvorenicima. Napomenuo je kako je tijekom prošle i ove godine u zatvor Bilice nabavljeno 285 novih madraca.

Odgovarajući na pitanje zašto je došlo do požara u zatvoru Bilice, ministar je kazao kako on o tomu ne može govorit jer je to u domeni MUP-a. No, upozorio je na nedostatak smještajnih kapaciteta u zatvorskom sustavu Hrvatskoj rekavši kako postoji 3.952 smještajna mjesta a u zavorima je 800 osoba više od tog broja.

Spomenuo je kako je među zatvorenicima 20 posto onih koji su povezanih s migrantskom krizom, tj. migranti koji su počinili kazneno djelo nezakonitog ulaska i kretanja unutar Hrvatske.

Kazao je i kako je počela izgradnja dva zatvora, u Varaždinu i Lipovici-Popovači, a u svakom od njih bit će po 150 novih mjesta.

Po njegovim riječima za prvobitno planiranu gradnju zatvora u Gospiću s 400 novih mjesta pronađena je nova lokacija - na području općine Perušić.

Također je rekao kako je ove godine za unaprjeđenje zatvorskog sustava osigurano 12,1 milijuna eura a od toga 2,8 milijuna eura planirano je za nabavku jednog autobusa i 35 specijaliziranih vozila.

"Svjesni smo i problema nedostatka kadrova, trenutačno imamo 1652 službenika pravosudne policije a u natječaju za 76 novih prijavilo se 311 kandidata", kazao je.

Dodao je i kako će početkom srpnja zatvorskom sustavu stići i 16 kadeta iz škole "Josip Jović."

Na pitanje novinara boji li se privatnih tužbi zatvorenika, ministar Habijan je uzvratio kako je svjestan i tog problema te da je u protekle četiri godine isplaćeno 2,5 milijuna eura odštete po privatnim tužbama zatvorenika kojih je bilo oko 2000.

Upravitelj Kosor: Vatrodojavni sustav uredno odradio svoje

Upravitelj zatvora Bilice Jerko Kosor je rekao kako taj zatvor ima protupožarni alarm. "Vatrodojavni sustav je uredno odradio svoje, obavijestio je našu službu da je došlo do dima i zapaljenja, u gašenju požara korišteni su vatrogasni aparati i hidrantska mreža, sve je bilo ispravno," ustvrdio je Kosor dodavši kako je sve to skupa trajalo nekoliko minuta, te da policija ima sve podatke i snimke video kamere.

Ministarstvo pravosuđa ranije danas je potvrdilo da je do požara u splitskom zatvoru na Bilicama najvjerojatnije došlo zbog zapaljenja madraca kojeg su prouzročili zatvorenici, a šestero ih je i dalje na bolničkom liječenju.