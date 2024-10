Damir Habijan: 'Sukob nadležnosti s EPPO Hrvatska je uredila kao i 14 EU zemalja'

"Kada govorimo o sukobu nadležnosti, Republika Hrvatska je to propisala identično kao 14 drugih zemalja članica dakle da to rješava glavni državni odvjetnik. Od strane Europske komisije i EU ne postoji drugačije riješeno to pitanje", izjavio je Habijan nakon sjednice Vlade RH.

Dodao je da ako i kada dođe do promjene pravne stečevine i po tom pitanju se nešto drugo uredi, Hrvatska će se s time harmonizirati i na taj način urediti.

"Prema tome, sama uredba kojom smo implementirali EPPO u Hrvatskoj ne govori o sukobu nadležnosti niti govori tko bi to trebao odlučivati, nego je to prepušteno državna članica. U Hrvatskoj su odlučili za ovu varijantu, identično kao drugih 14 članica EU. Prema tome, u ovom trenutku se Hrvatska po tom pitanju nema s čime uskladiti", kazao je Habijan.

Podsjetio je da je s europskom tužiteljicom Laurom Kovesi u ponedjeljak imao kvalitetan, konstruktivan sastanak, ističući da je i tužiteljica jasno apostrofirala da je suradnja s Hrvatskom itekako dobra.

Ministar nije komentirao posljednju akciju EPPO-a u Hrvatskoj u kojoj je zbog višemilijunske subvencijske prijevare vezane za uzgoj svinja u četvrtak uhićeno devet osoba, a pod istragom je i tvrtka Vajda. Odgovarajući na novinarska pitanja kazao je tek da su institucije neovisne i da funkcioniraju.

Habijan je kazao da je velik dio ljudi u pravosudnom sustavu dobar te da zbog „manifetluka malog broja ljudi” ponekad ispada da sustav ne funkcionira.